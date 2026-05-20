İtalyan jant devi Türkiye'den çekiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İtalyan jant devi Türkiye'den çekiliyor

İtalyan jant devi Türkiye\'den çekiliyor
20.05.2026 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel jant üreticisi Magnetto Wheels, Türkiye operasyonlarından çekilme kararı aldı. İtalyan grubun JMW Jant’taki hisselerinin büyük bölümü yerli üretici Jantsa’ya devredilecek. Sürecin tamamlanmasının ardından Jantsa’nın şirkette yüzde 99’un üzerinde pay sahibi olması bekleniyor. Sektör temsilcileri, kararın otomotiv yan sanayisinde artan maliyet baskıları ve küresel yeniden yapılanma süreciyle bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.

Küresel jant üreticisi Magnetto Wheels, Türkiye operasyonlarından çıkma kararı aldığını duyurdu. İtalyan grup, JMW Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki hisselerinin büyük bölümünü yerli üretici Jantsa’ya devretmek için resmi süreci başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre karar, gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısının ardından netleşti. Sermaye artırımı ve hisse devrine ilişkin yasal işlemlerin resmen başladığı bildirildi.

JANTSA ŞİRKETTE TAM KONTROLÜ ALACAK

Pay devir anlaşmaları kapsamında Magnetto Wheels grubunun farklı iştirakleri üzerinden sahip olduğu hisseler Jantsa’ya geçecek.

Sürecin tamamlanmasının ardından Jantsa’nın şirketteki pay oranının yüzde 99’un üzerine çıkması bekleniyor. Böylece şirketin yönetim ve operasyonel kontrolü tamamen yerli sermayeli üreticiye geçmiş olacak.

OTOMOTİV YAN SANAYİSİNDE DİKKAT ÇEKEN KARAR

Sektör temsilcileri, Magnetto Wheels’ın Türkiye’den çekilme kararının otomotiv yan sanayisinde yaşanan küresel dönüşüm, artan maliyet baskıları ve yeniden yapılanma süreçleriyle bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.

Uzmanlara göre özellikle son dönemde Avrupa merkezli otomotiv şirketleri, üretim maliyetleri ve küresel rekabet nedeniyle operasyonlarını yeniden şekillendirmeye başladı.

SEKTÖRDE YENİ DÖNEM SİNYALİ

İtalyan grubun Türkiye pazarından çıkışı, otomotiv sektöründe son dönemde art arda gelen yeniden yapılanma hamlelerinin son örneklerinden biri olarak yorumlandı.

Sektör kaynakları, devir sürecinin tamamlanmasının ardından Jantsa’nın yerli üretimde daha güçlü bir konuma ulaşabileceğini ifade ediyor.

Ekonomi, Türkiye, İtalya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İtalyan jant devi Türkiye'den çekiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz
Aziz Yıldırım’ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı
Türkiye’den Yunanistan’a ’Pontus’ tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin Türkiye'den Yunanistan'a 'Pontus' tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin
Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün’ü kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün'ü kabul etti
Önder Özen Beşiktaş’a geri döndü Önder Özen Beşiktaş'a geri döndü

13:58
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı
13:47
Amrabat’tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı
Amrabat'tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı
13:20
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu Cinayetin nedeni kan dondurdu
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 14:05:50. #7.13#
SON DAKİKA: İtalyan jant devi Türkiye'den çekiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.