Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor! İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar

21.05.2026 08:51
Ünlülere yönelik İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 25 ünlü hakkında gözaltı kararı verildi. Mabel Matiz ve Feyza Civelek dahil 14 kişi şu ana kadar gözaltına alındı. Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tan Taşçı, Yağmur Ünal ve Mirgün Sırrı Cabas gibi isimler için ise yakalama kararı çıkarıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ünlüler uyuşturucu kullanmak ve satın almakla suçlanıyor.

Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında yeni bir operasyon daha yapıldı. Operasyon kapsamında 14 kişi gözaltına alınırken yurt dışında olan ve adreslerinde bulunamayan 11 ünlü için yakalama kararı çıkarıldı.

SUÇLAMA: UYUŞTURUCU MADDE SATIN ALMAK VE KULLANMAK

Operasyona ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalarda, kolluk güçlerimizce yakın zamanda gerçekleştirilen ve kamuoyuna da yansıyan operasyonlarla, bir yandan yurt dışından ülkemize deniz yoluyla sokulmak istenen yüksek miktarda kokain maddesi, karaya inmeden ele geçirilmişken; diğer yandan uyuşturucu madde imalat yerleri tespit edilerek, İstanbul’un farklı ilçelerinde birçok uyuşturucu madde satıcısı tutuklanıp, ele geçirilen uyuşturucu maddeye ve suç teşkil eden diğer eşyaya el konulmuştur. Uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik olduğu gibi uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturmada ise elde edilen deliller çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 25 şüpheli hakkında 21/05/2026 tarihinde gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." denildi.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sırasında adreslerde arama yapılırken aralarında Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu ve Eda Dora'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltı kararı verilen isimler şunlar:

  • Serenay SARIKAYA
  • Berkay ŞAHİN
  • Tan TAŞÇI
  • Yağmur ÜNAL
  • Mirgün Sırrı CABAS
  • Hakan AYDIN (BLOK 3)
  • Mabel MATİZ(Fatih KARACA)
  • Feyza CİVELEK
  • Niran ÜNSAL
  • Volkan BAHÇEKAPILI
  • Onur TUNA
  • Osman Haktan CANEVİ
  • Aslıhan TURANLI
  • Eren KESİMER
  • Kübra İmren SİYAHDEMİR
  • Mehmet Rahşan
  • Cansu TEKİN
  • Özgür Deniz CELLAT
  • Yasemin İKBAL
  • Tarık TUNCA BAKIR
  • Hanzede GÜRKANLAR
  • Aycan YAĞCI
  • Tuğçe POSTOĞLU
  • Eda DORA
  • Semiha BEZEK

A Milli Takım'a Arda Güler müjdesi
