Aston Villa-Freiburg maçı için televizyonu açanlar hayrete düştü

UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa ile Freiburg, İstanbul’da karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan dev mücadeleyi İngiliz ekibi farklı kazandı.

ASTON VILLA KUPAYA UZANDI

UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa, Freiburg’u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. İngiliz temsilcisi İstanbul gecesinde etkili oyunuyla dikkat çekti.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Youri Tielemans, 45+2'de Emiliano Buendia ve 57. dakikada Morgan Rogers kaydetti. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı.

MAÇIN YILDIZI BUENDIA

Finalde 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Emiliano Buendia maçın oyuncusu seçildi. Arjantinli yıldız kritik performansıyla geceye damga vurdu.

TÜPRAŞ STADYUMU’NDA MUHTEŞEM ATMOSFER

Finale sadece futbol değil tribün performansları da damga vurdu. Özellikle Aston Villa taraftarlarının maç boyunca oluşturduğu atmosfer dikkat çekti.

İSTANBUL’DA FUTBOL ŞÖLENİ

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan final için binlerce İngiliz ve Alman taraftar İstanbul’a akın etti. Karşılaşma boyunca tribünlerde renkli görüntüler oluştu.

UNAI EMERY TARİHE GEÇTİ

UEFA Avrupa Ligi’nde kupayla özdeşleşen Unai Emery, kariyerine bir Avrupa zaferi daha ekledi. İspanyol teknik adam Avrupa finallerindeki başarısını sürdürdü.