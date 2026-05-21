Aston Villa-Freiburg maçı için televizyonu açanlar hayrete düştü

UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa ile Freiburg, İstanbul’da karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan dev mücadeleyi İngiliz ekibi farklı kazandı.
UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa, Freiburg’u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. İngiliz temsilcisi İstanbul gecesinde etkili oyunuyla dikkat çekti.
Unai Emery yönetimindeki Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Youri Tielemans, 45+2'de Emiliano Buendia ve 57. dakikada Morgan Rogers kaydetti. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı.
Finalde 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Emiliano Buendia maçın oyuncusu seçildi. Arjantinli yıldız kritik performansıyla geceye damga vurdu.
Finale sadece futbol değil tribün performansları da damga vurdu. Özellikle Aston Villa taraftarlarının maç boyunca oluşturduğu atmosfer dikkat çekti.
Tüpraş Stadyumu’nda oynanan final için binlerce İngiliz ve Alman taraftar İstanbul’a akın etti. Karşılaşma boyunca tribünlerde renkli görüntüler oluştu.
UEFA Avrupa Ligi’nde kupayla özdeşleşen Unai Emery, kariyerine bir Avrupa zaferi daha ekledi. İspanyol teknik adam Avrupa finallerindeki başarısını sürdürdü.
