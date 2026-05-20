Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez’in, yönetmen Brady Corbet’in yeni +18 film projesinde rol alacağı iddiası magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Disney yıldızı olarak tanınan Gomez’in kariyerindeki en cesur projelerden biri olarak gösterilen yapımda Hollywood’un ünlü isimlerinin de yer alacağı öne sürüldü.

YENİ FİLMİYLE GÜNDEM OLDU

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Selena Gomez, bu kez yeni film projesiyle konuşuluyor. İddiaya göre ünlü yıldız, Oscar adayı yönetmen Brady Corbet’in yeni filmi “The Origin of the World”de rol alacak. Selena Gomez’in projeye ilişkin haberi sosyal medya hesabında paylaşması da iddiaları güçlendirdi.

4 SAATLİK +18 FİLM İDDİASI

Variety’nin haberine göre Brady Corbet’in yeni filmi büyük ölçüde 1970’li yıllarda geçecek. Yaklaşık dört saat uzunluğunda olması planlanan yapımın cesur sahneleri ve sıra dışı anlatımıyla dikkat çekeceği konuşuluyor. Haberde, filmin senaryosunun yaklaşık 200 sayfa olduğu da belirtildi.

HOLLYWOOD’UN DEV İSİMLERİ AYNI PROJEDE

Projede Selena Gomez’in yanı sıra Cate Blanchett ve Michael Fassbender gibi dünyaca ünlü isimlerin de yer alabileceği öne sürüldü. Henüz resmi oyuncu kadrosu açıklanmasa da film şimdiden Hollywood kulislerinde konuşulmaya başlandı.

“TEMİZ İMAJINDAN UZAKLAŞIYOR” YORUMU

Selena Gomez’in bu projeyle birlikte Disney dönemindeki “temiz imajından” tamamen uzaklaşacağı yönünde yorumlar yapıldı. Ünlü yıldız daha önce verdiği röportajlarda çocuk yaşta şöhret olmanın baskılarından söz etmiş ve artık kendi kimliğini özgürce ortaya koymak istediğini ifade etmişti. Gomez, açıklamalarından birinde “Artık olduğum kişi olmak istiyorum” demişti.