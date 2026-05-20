Bakın nereye gömülmek istiyor! İşte Melih Gökçek'in vasiyeti
Bakın nereye gömülmek istiyor! İşte Melih Gökçek'in vasiyeti

20.05.2026 12:17
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, geçirdiği bypass ameliyatının ardından yakın çevresine vasiyetini açıkladığı iddia edildi. Gazeteci Fehmi Çalmuk’un yazısına göre Gökçek, vefatı halinde Çamlıdere’deki Şeyh Ali Semerkandi Türbesi’nin bulunduğu mezarlığa defnedilmek istediğini söyledi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, geçirdiği ağır bypass ameliyatının ardından yakın çevresiyle vasiyetini paylaştığı iddia edildi. Gazeteci-yazar Fehmi Çalmuk, Gökçek'in vefatı halinde nereye defnedilmek istediğini açıkladı.

“ŞEYH ALİ SEMERKANDİ TÜRBESİ YANINA DEFNEDİN”

Gazeteci-yazar Fehmi Çalmuk’un Politik Adam’daki “Melih Gökçek’in Vasiyeti” başlıklı yazısında yer alan iddiaya göre Melih Gökçek, hayatını kaybetmesi durumunda Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde bulunan Şeyh Ali Semerkandi Türbesi’nin yer aldığı mezarlığa defnedilmek istediğini yakın çevresine söyledi. Çalmuk, Gökçek’in büyük ameliyat sonrası manevi dünyasına daha fazla yöneldiğini öne sürdü.

5 DAMARI TIKANMIŞTI

Melih Gökçek’in 2024 yılında tıkalı 5 damarı nedeniyle bypass ameliyatı geçirdiği hatırlatıldı. Yazıda, ağır ameliyat sürecinin ardından Gökçek’in Şeyh Ali Semerkandi Türbesi’ne özel bir bağlılık geliştirdiği ifade edildi. Fehmi Çalmuk köşe yazısında şu ifadeleri kullandı: "Hani eskiler bypass ameliyatından sonra ‘İman tahtasını yeniledin’ derlerdi ya; duyumlarıma göre Melih Gökçek geçirdiği büyük ameliyat sonrası yakın çevresine vefatından sonraki vasiyetini açıklamış: ‘Ben öldüğümde benim mezarımı Şeyh Ali Semerkandî türbesinin bulunduğu mezarlığına defnedin.’”

Çalmuk ayrıca yazısında tasavvufta yer alan “ölmeden önce ölmek” ifadesine de değinerek, Gökçek’in şimdiden ebedi istirahatgahını seçtiğini belirtti.

TÜRBENİN GİRİŞİNDEKİ YAZIYA DİKKAT ÇEKTİ

Çalmuk yazısında, Şeyh Ali Semerkandi Türbesi’nin girişinde yer alan “Niyet hayır, akıbet hayır” sözünü de hatırlattı. Yazının sonunda ise “Hesabı şaşmayan en büyük hesap sahibinin karşısında dünyada yaptıklarımızın hesabını vereceğiz. Rabbim hesabımızı kolaylaştırsın” ifadelerine yer verdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • özer gögcay özer gögcay:
    Dinazor heykelinin altına:)) 20 12 Yanıtla
  • İlhami Koçsedir İlhami Koçsedir:
    parsel parsel satılan varlıkların parasını kime bırakmayı vasiyet etti acaba.... 16 5 Yanıtla
  • mete boyraz mete boyraz:
    Toprak kabul ederse neden olmasın 4 2 Yanıtla
  • Taner Uluel Taner Uluel:
    Toprak kabül edecekmi bakalım seni 3 2 Yanıtla
  • kenan sar kenan sar:
    yeter ki bi git gömmesi 5 dk 3 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
