Okan Buruk\'un telefon açtığı yıldızdan haber var

21.05.2026 09:00
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un Vedat Muriqi ile görüştüğü öne sürüldü. Kosovalı golcünün yeniden Türkiye’de forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.

Galatasaray’da yeni sezon transfer çalışmaları sürerken gündeme flaş bir isim geldi. Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe’nin eski golcüsü Vedat Muriqi için harekete geçtiği öne sürüldü.

OKAN BURUK’TAN TELEFON

Sözcü’nün haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mallorca forması giyen Vedat Muriqi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adamın Kosovalı golcüyü kadrosunda görmek istediği belirtildi.

VEDAT MURIQI TÜRKİYE’YE DÖNMEYE SICAK

Haberde Vedat Muriqi’nin yeniden Türkiye’de forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi. 32 yaşındaki yıldız futbolcunun Süper Lig’e dönüş fikrine olumlu yaklaştığı aktarıldı.

OKAN BURUK ONU ÇOK İYİ TANIYOR

Okan Buruk ile Vedat Muriqi daha önce Çaykur Rizespor’da birlikte çalışmıştı. Kosovalı golcü, Buruk yönetimindeki Rizespor’da gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

FENERBAHÇE’DE 17 GOL ATMIŞTI

Vedat Muriqi, Fenerbahçe forması giydiği 2019-2020 sezonunda büyük çıkış yakalamıştı. Tecrübeli santrfor sarı-lacivertli formayla 36 maçta 17 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti.

RESMİ ADIMLAR BEKLENİYOR

Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde transfer için resmi girişimlere başlamasının beklendiği belirtildi. Muriqi’nin Türkiye’ye dönüş ihtimali şimdiden büyük heyecan yarattı.

ICARDI BELİRSİZLİĞİ ETKİLİ OLDU

Galatasaray’ın Vedat Muriqi hamlesinde Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili belirsizliğin de etkili olduğu konuşuluyor. Sarı-kırmızılılar yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek istiyor.

