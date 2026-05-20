Fenerbahçe'ye 85 milyon euroluk engel

20.05.2026 13:15
Aziz Yıldırım’ın transfer listesinde olduğu öne sürülen Kim Min-jae’nin Fenerbahçe’ye toplam maliyetinin 85 milyon euroyu bulacağı iddia edildi. Güney Koreli yıldızın yıllık maaşının ise 15 milyon euro olduğu belirtildi.

Fenerbahçe’de başkan adayı Aziz Yıldırım’ın transfer listesinde yer aldığı öne sürülen Kim Min-jae’nin maliyeti ortaya çıktı. Güney Koreli yıldızın rakamları sarı-lacivertli camiada büyük yankı uyandırdı.

AZİZ YILDIRIM’IN LİSTESİNDE

Yeni sezon için güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Aziz Yıldırım’ın savunma hattı için eski yıldız Kim Min-jae’yi gündemine aldığı öne sürüldü. Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline gelen Güney Koreli stoperin yeniden sarı-lacivertli formayı giyme ihtimali heyecan yarattı.

25 MİLYON EURO BONSERVİS

Haberlere göre Bayern Münih’in Kim Min-jae için yaklaşık 25 milyon euro bonservis beklentisi bulunuyor. Alman devinin oyuncuyu zarar etmeden göndermek istediği ifade edildi.

YILLIK MAAŞI 15 MİLYON EURO

29 yaşındaki yıldız savunmacının yıllık maaşının ise 15 milyon euro seviyesinde olduğu belirtildi. Bu rakam transferin önündeki en büyük engellerden biri olarak gösteriliyor.

TOPLAM MALİYET 85 MİLYON EURO

Takvim’in haberine göre Fenerbahçe’nin Kim Min-jae ile 4 yıllık sözleşme yapması halinde toplam maliyet yaklaşık 85 milyon euroyu bulacak. Ortaya çıkan rakam kısa sürede gündem oldu.

FENERBAHÇE’DEN AVRUPA DEVİNE

Kim Min-jae, 2023 yılında Fenerbahçe’den Napoli’ye 19 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Başarılı performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken yıldız stoper daha sonra Bayern Münih’e imza attı.

BAYERN İLE SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Güney Koreli savunmacının Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Tecrübeli futbolcu bu sezon Alman ekibinde 37 resmi maçta forma giydi.

TARAFTAR HEYECANLANDI

Kim Min-jae’nin yeniden Fenerbahçe ile anılması sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Ancak transferin yüksek maliyeti soru işaretlerini beraberinde getirdi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
