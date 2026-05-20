Su yerine şekerli içecekler tüketen ünlü fenomene lösemi teşhisi konuldu

Vietnam’da yaşayan ve sosyal medyada makyaj dönüşüm videolarıyla tanınan fenomen An Thy, lösemi teşhisi aldığını duyurdu. TikTok’ta 11 milyondan fazla takipçisi bulunan 23 yaşındaki fenomen, sağlık durumunu paylaştığı duygusal videoda yıllardır süren sağlıksız yaşam alışkanlıklarını anlattı.

“SU YERİNE GÜNDE 5 BARDAK ŞEKERLİ İÇECEK İÇİYORDUM”

Ho Chi Minh kentinde yaşayan An Thy, içerik üreticisi olduktan sonra yaşam düzeninin tamamen bozulduğunu söyledi. Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadığını anlatan fenomen, neredeyse hiç su tüketmediğini belirtti.

Genç fenomen, “Sigara ve alkol kullanmadığım için vücudumun güçlü olduğunu düşünüyordum. Gün doğana kadar ayakta kalıyor, gündüz uyuyordum. Neredeyse hiç normal su içmiyordum” ifadelerini kullandı. An Thy, su yerine günde yaklaşık 5 bardak şekerli sütlü içecek, matcha latte ve farklı şekerli içecekler tükettiğini açıkladı.

HASTANEDE LÖSEMİ TEŞHİSİ KONULDU

Aylar süren aşırı yorgunluk sonrası fenalaşan fenomenin yapılan kontrollerinde lösemi teşhisi konulduğu açıklandı. Vietnam’daki Kan Nakli ve Hematoloji Hastanesi doktorları teşhisi doğruladı.

Fenomen, tedavi süreci nedeniyle düzenli paylaşım yapamayabileceğini söylerken, yaşadıklarının gençlere sağlık konusunda farkındalık oluşturmasını istediğini belirtti.

“GENÇ OLMAK HER ŞEYİN YOLUNDA OLDUĞU ANLAMINA GELMİYOR”

Geçmişte çok sayıda estetik operasyon geçirdiğini de anlatan An Thy, genç yaşta sağlık sinyallerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Fenomenin paylaşımı kısa sürede viral olurken video 24 milyondan fazla izlendi. Binlerce takipçisi destek mesajları paylaştı. Öte yandan uzmanlar, düzensiz uyku ve şekerli içecek tüketiminin löseminin doğrudan nedeni olarak kabul edilmediğini vurguladı.