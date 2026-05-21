Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı

İzmir’in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de bir inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni bir operasyon düzenlendi. İlk etapta “intihar” olarak kayıtlara geçen olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

26 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca görevlendirilen İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir ili merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı bulunanlar arasında inşaat firması sahipleri Mehmet Münir T., Mehmet Taylan T., dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü İsmail Y., dönemin Narlıdere Karakol Amiri İsmail K., Olay Yeri İnceleme Büro Amiri Atakan K., Grup Amiri Komiser Hüseyin V., polis memurları ve işçiler yer aldı.

İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Yurt dışında olduğu belirlenen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMANIN ODAĞINDA ESKİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ VAR

Soruşturmanın en dikkat çeken isimlerinden biri ise olay tarihinde Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve halen Bursa Bölge Kriminal Müdürü olduğu belirtilen İsmail Y. oldu.

Soruşturma dosyasına göre İsmail Y.'nin , herhangi bir adli görevi bulunmamasına rağmen olaydan hemen sonra inşaat firmasının sahibi Mehmet Münir Tanyer tarafından arandığı ve şüphelileri yönlendirdiği öne sürüldü.

Savcılık değerlendirmesinde, İsmail Y.'nin Manisa’dan İzmir’e gelerek cinayet mahallinde bulunduğu, olay yerindeki delillere temas ettiği ve görevli polis memurlarını yönlendirdiği iddiaları da yer aldı.

“DELİLLER YOK EDİLDİ” İDDİASI

Dosyada yer alan tespitlerde, olay yerindeki kamera kayıtlarının, kayıt cihazlarının ve biyolojik delillerin yok edildiği, tahrif edildiği ya da yerlerinin değiştirildiğine dair güçlü emareler bulunduğu belirtildi.

Savcılık, İsmail Y.'nin emniyet personeli üzerindeki idari nüfuzunu kullanarak delil kayıplarına neden olduğu yönünde değerlendirme yaptı.

Ayrıca İsmail Y.'nin, olay günü şantiye alanında şirket sahipleriyle toplantılar yaptığı ve HTS kayıtlarına göre olay öncesi ile sonrasında firma yetkilileriyle yoğun iletişim halinde olduğu da soruşturma dosyasına girdi.

“YALAN TANIKLIK” SUÇLAMASI DA YÖNELTİLDİ

İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden dava kapsamında tanık olarak ifade veren İsmail Y.'nin , soruşturmadaki delillerle çelişen beyanda bulunduğu ve bu nedenle “yalan tanıklık” suçlamasıyla da karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Savcılık, İsmail Y. hakkında “kasten öldürme”, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ve “yalan tanıklık” suçlamaları kapsamında işlem yürütüldüğünü açıkladı.

13 SANIĞIN YARGILANMASI SÜRÜYOR

Dorukhan Büyükışık’ın ölümüyle ilgili daha önce polis memurları, bekçiler ve işçiler hakkında da dava açılmıştı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Büyükışık’ın sırtına sert bir cisimle vurulduktan sonra cesedinin bulunduğu noktaya taşınmış olabileceğine ilişkin bulgular yer almıştı.

Birleştirilen dosya kapsamında 13 tutuksuz sanığın İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması sürüyor.

Hayatını kaybeden Dorukhan Büyükışık

8 ŞÜPHELİNİN 1 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Olayda görevli 8 polis memuru komiser Atakan K. (44), komiser Deniz A. (36), polis memuru Duygu Ö. (35), polis memuru Fikret S., polis memuru Halil A. (55), komiser yardımcısı Hüseyin V. (49), Narlıdere Karakol Amiri İsmail K. (59) ve polis memuru Musa E. (55) hakkında 'Görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 21’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

OLAY

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunmuş, olayın intihar olduğu değerlendirilmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında ailenin şikayeti üzerine olay yerine gelen polisler hakkında "görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla hazırlanan iddianame, 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Ayrıca, şantiye sahasında görevli bekçiler H.K, H.A, T.Ç. ile inşaatta çalışan B.Ç. ve yakın şantiye sahasında bekçi A.G. hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

10 Ekim 2025'te "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla haklarında dava açılan 8 polisin yargılandığı İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava ile müebbet hapis cezası istemiyle 5 inşaat çalışanının İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava birleştirilmişti.