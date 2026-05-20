Sakarya'da Fuhuş Operasyonu: 4 Tutuklama

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Adapazarı ilçesinde faaliyet gösteren iki ayrı iş yerine yönelik 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme' suçu kapsamında teknik ve fiziki takip başlattı. 15-18 Mayıs tarihleri arasında yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, bahse konu iş yerlerine müşteri olarak gelen özellikle yaşlı erkek şahıslara para karşılığında fuhuş amaçlı kadın ayarlandığı tespit edildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Çay ocağı olarak işletilen bu yerlerdeki erkek şahısların, yine şebeke tarafından fuhuş amacıyla hazırlanmış farklı ikametlere götürüldüğünün belirlenmesi üzerine operasyon gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, iş yeri sahipleri ile fuhuş amaçlı kadınları yönlendirdiği tespit edilen iş yeri sahipleri Ş.Ç. (53) ve A.K. (56) ile şebeke üyeleri N.K. (48) ve Y.G. (42) isimli 2'si erkek, 2'si kadın toplam 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli şahsın tamamı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

5 MAĞDUR KADIN KURTARILDI

Soruşturmada ahlak polisi, bahse konu 2 iş yeri dışında yine aynı şahıslar tarafından fuhuş amaçlı kullanılan Adapazarı ilçesinde 1 ikamet daha tespit etti. Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında şebekenin elinde bulunan 5 mağdur kadın şahıs kurtarıldı. Suçta kullanıldığı tespit edilen 1 ikamet ve 2 iş yerinin kapatılması için çalışma başlatıldı. - SAKARYA