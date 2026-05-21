Fenerbahçe'den Sörloth bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'den Sörloth bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor

Fenerbahçe\'den Sörloth bombası: Süper Lig\'i sallamaya geliyor
21.05.2026 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe’de başkan adayı Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’deki ilk büyük transfer hedefinin Alexander Sörloth olduğu öne sürüldü. Atletico Madrid’den ayrılmak isteyen Norveçli yıldızın Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe’de başkan adayı Aziz Yıldırım’ın transferdeki önceliği ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin ilk büyük hedefinin Alexander Sörloth olduğu öne sürüldü.

“ŞAMPİYONLUK İÇİN GELİYORUM” DEDİ

6-7 Haziran’daki seçim öncesi çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım, güçlü bir kadro kurmak için transfer operasyonuna başladı. Efsane başkan daha önce yaptığı açıklamada iki santrfor transfer edeceklerini söylemişti.

İLK HEDEF SÖRLOTH

Yıldırım’ın transfer listesinin ilk sırasında Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth’un yer aldığı belirtildi. Tecrübeli başkanın Norveçli yıldız için kurmaylarına talimat verdiği ifade edildi.

SÖRLOTH TÜRKİYE’YE SICAK BAKIYOR

Haberde Atletico Madrid’den ayrılmak isteyen Alexander Sörloth’un Fenerbahçe’ye olumlu baktığı aktarıldı. 30 yaşındaki yıldızın yeniden Türkiye’de forma giymeye sıcak yaklaştığı belirtildi.

TRABZONSPOR’DA FIRTINA GİBİ ESTİ

Alexander Sörloth, Trabzonspor formasıyla gösterdiği performansla Süper Lig’e damga vurmuştu. Norveçli golcü bordo-mavili takımda 34 maçta 24 gol ve 9 asist üretmişti.

ATLETICO MADRID PERFORMANSI

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid’de de etkili performans sergileyen Sörloth 106 maçta 44 gol kaydetti. Yıldız futbolcunun kariyer toplamında ise 476 maçta 175 golü bulunuyor.

FENERBAHÇE’YE “İLAÇ” OLARAK GÖRÜLÜYOR

Santrfor pozisyonunda çıktığı 406 maçta 161 gol ve 42 asistlik katkı sağlayan Sörloth’un, Fenerbahçe’nin hücum hattındaki sorunları çözebileceği düşünülüyor. Aziz Yıldırım’ın ekibinin Atletico Madrid ile yoğun temas halinde olduğu öne sürüldü.

TARAFTAR ŞİMDİDEN HEYECANLANDI

Sörloth’un yeniden Süper Lig’e dönebileceği iddiası sarı-lacivertli taraftarlarda büyük heyecan yarattı. Transfer sürecinin seçim sonrası hız kazanması bekleniyor.

Alexander Sörloth, Alexander Sörloth, Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Sörloth bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’taki faciadan acı haber Üniversiteli Betül öldü, 4 kişi yaşam savaşı veriyor Beşiktaş'taki faciadan acı haber! Üniversiteli Betül öldü, 4 kişi yaşam savaşı veriyor
İtalyan jant devi Türkiye’den çekiliyor İtalyan jant devi Türkiye'den çekiliyor
Çay değil “fuhuş ocağı“ Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti Çay değil "fuhuş ocağı!" Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı” sorusuna dikkat çeken yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
Belarus sınırında dron alarmı Litvanya’da devlet zirvesi sığınağa indi Belarus sınırında dron alarmı! Litvanya’da devlet zirvesi sığınağa indi
Temas kuruldu Sergen Yalçın’ın yerine kupa canavarı hoca geliyor Temas kuruldu! Sergen Yalçın'ın yerine kupa canavarı hoca geliyor
Su yerine şekerli içecekler tüketen ünlü fenomene lösemi teşhisi konuldu Su yerine şekerli içecekler tüketen ünlü fenomene lösemi teşhisi konuldu
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın

10:59
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
10:46
Beşiktaşlı yıldızlar sevgilileriyle Bodrum’da yedi içti, hesabı ödemeden kaçtı
Beşiktaşlı yıldızlar sevgilileriyle Bodrum'da yedi içti, hesabı ödemeden kaçtı
10:28
İzmir’deki EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti
İzmir'deki EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti
10:27
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
10:11
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
10:02
ABD’yi karıştıran skandal Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi
ABD'yi karıştıran skandal! Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi
08:51
Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar
Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor! İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar
08:26
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
08:10
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Mabel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Mabel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı
08:03
İsrail basınından olay iddia: Tel Aviv yönetimi, İstanbul Başkonsolosluğu’nu kapatmayı düşünüyor
İsrail basınından olay iddia: Tel Aviv yönetimi, İstanbul Başkonsolosluğu'nu kapatmayı düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 11:19:04. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Sörloth bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.