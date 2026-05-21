Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda

21.05.2026 10:59
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere birçok ödemenin Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekildiğini duyurdu. Ödemeler 26 Mayıs’ta hesaplara yatırılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, haziran ayında yapılması planlanan işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekildiğini açıkladı.

ÖDEMELER 26 MAYIS’TA HESAPLARDA OLACAK

Bakan Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada, normal şartlarda 5 Haziran’da yapılması planlanan ödemelerin, Kurban Bayramı arifesi olan 26 Mayıs tarihinde vatandaşların hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Erkene çekilen ödemeler arasında:

  • İşsizlik Ödeneği
  • Kısa Çalışma Ödeneği
  • Yarım Çalışma Ödeneği
  • Ücret Garanti Fonu
  • İş Kaybı Tazminatı yer aldı.

“VATANDAŞLARIMIZIN HESAPLARINA YATIRACAĞIZ”

Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "5 Haziran’da ödemelerini gerçekleştireceğimiz İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği’ni öne alarak Kurban Bayramı arifesinde 26 Mayıs tarihinde hesaplara yatıracağız. Yarım Çalışma Ödeneği, Ücret Garanti Fonu ve İş Kaybı Tazminatı ödemelerini de aynı tarihte gerçekleştireceğiz."

ÖDEMELER BANKA VE PTT ÜZERİNDEN YAPILACAK

Işıkhan, sistemde hesap bilgisi bulunan vatandaşların ödemelerinin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirtti. Hesap bilgisi bulunmayan vatandaşların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini açıkladı.

