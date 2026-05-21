Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, haziran ayında yapılması planlanan işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekildiğini açıkladı.

ÖDEMELER 26 MAYIS’TA HESAPLARDA OLACAK

Bakan Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada, normal şartlarda 5 Haziran’da yapılması planlanan ödemelerin, Kurban Bayramı arifesi olan 26 Mayıs tarihinde vatandaşların hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Erkene çekilen ödemeler arasında:

İşsizlik Ödeneği

Kısa Çalışma Ödeneği

Yarım Çalışma Ödeneği

Ücret Garanti Fonu

İş Kaybı Tazminatı yer aldı.

“VATANDAŞLARIMIZIN HESAPLARINA YATIRACAĞIZ”

Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "5 Haziran’da ödemelerini gerçekleştireceğimiz İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği’ni öne alarak Kurban Bayramı arifesinde 26 Mayıs tarihinde hesaplara yatıracağız. Yarım Çalışma Ödeneği, Ücret Garanti Fonu ve İş Kaybı Tazminatı ödemelerini de aynı tarihte gerçekleştireceğiz."

ÖDEMELER BANKA VE PTT ÜZERİNDEN YAPILACAK

Işıkhan, sistemde hesap bilgisi bulunan vatandaşların ödemelerinin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirtti. Hesap bilgisi bulunmayan vatandaşların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini açıkladı.