Beşiktaşlı yıldızlar sevgilileriyle Bodrum'da yedi içti, hesabı ödemeden kaçtı
Beşiktaşlı yıldızlar sevgilileriyle Bodrum'da yedi içti, hesabı ödemeden kaçtı

21.05.2026 10:46
Beşiktaş GAIN’in yıldız basketbolcuları Jonah Mathews ve Devon Dotson’ın Bodrum’da sevgilileriyle çıktıkları tatilde 18 bin TL’lik market hesabını ödemeden ayrıldığı iddia edildi.

Beşiktaş GAIN’in ABD’li basketbolcuları Jonah Mathews ve Devon Dotson’ın Bodrum tatili gündem yarattı. İki yıldız oyuncunun sevgilileriyle çıktıkları tatilde markete borç takıp ödeme yapmadan ayrıldığı iddia edildi.

SEVGİLİLERİYLE LÜKS TATİLE ÇIKTILAR

Beşiktaş GAIN forması giyen Jonah Mathews ve Devon Dotson’ın, 15-16 Mayıs tarihlerinde Bodrum’da lüks bir yat kiraladığı öne sürüldü. İki basketbolcunun sevgilileri Hayley Collimore ve Allie Perry ile birlikte tatil yaptığı belirtildi.

BODRUM KOYLARINI GEZDİLER

Habere göre yıldız basketbolcular ilk olarak Bodrum’daki lüks bir otelde konakladı. Daha sonra kiraladıkları yatla Bodrum koylarını gezmeye devam ettiler.

CENNET KOYU’NDA SİPARİŞ VERDİLER

İddiaya göre ekip, Cennet Koyu’nda lüks müşterilere hizmet veren bir marketten teknelerine özel sipariş istedi. Basketbolcuların en pahalı içkilerden üç şişe ile çeşitli atıştırmalıklar talep ettiği aktarıldı.

18 BİN TL’LİK HESAP

Market görevlilerinin siparişleri tekneye teslim ettiği öğrenildi. Toplam hesabın ise yaklaşık 18 bin TL tuttuğu belirtildi.

“ÖDEYECEĞİZ” DEYİP AYRILDILAR

Habere göre Jonah Mathews ve Devon Dotson’ın tekneden inerken markete ödeme sözü verdiği ifade edildi. Ancak aradan geçen sürede ödeme yapılmadığı öne sürüldü.

TELEFONLARA DÖNMEDİLER

Market yetkililerinin basketbolculara defalarca ulaşmaya çalıştığı ancak geri dönüş alamadığı iddia edildi. Yaşanan olay Bodrum’da kısa sürede gündem oldu.

BEŞİKTAŞ’TA DİKKAT ÇEKEN SEZON

Beşiktaş GAIN, sezonu Fenerbahçe ile aynı puanda tamamlayarak başarılı bir performans sergilemişti. Ancak iki yıldız basketbolcunun Bodrum tatiliyle ilgili ortaya atılan iddialar siyah-beyazlı camiada şaşkınlık yarattı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
