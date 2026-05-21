ABD'yi karıştıran skandal! Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi

ABD’de bir kadın gözaltı şüphelisi ile polis memuru arasında yaşandığı öne sürülen skandal olay ülke gündemine oturdu. Dış basında yer alan haberlere göre, gözaltına alınan kadının kilitli polis aracında görevli memurla uygunsuz ilişki yaşadığı iddia edildi.

Olayın araç içi kameralarına da yansıdığı belirtilirken, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldı.

“BİR SAATLİK SKANDAL” İDDİASI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre olayın yaklaşık bir saat sürdüğü öne sürüldü. Polis aracında kaydedilen görüntüler sonrası ilgili memurun görevden uzaklaştırıldığı iddia edildi.

Yetkililer olayla ilgili resmi incelemenin sürdüğünü açıkladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Skandal iddialar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, olay ABD basınında geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar polis memurunun davranışına tepki gösterdi.