Çanakkale'de Samuray Arısı ile Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çanakkale'de Samuray Arısı ile Mücadele

Çanakkale\'de Samuray Arısı ile Mücadele
20.05.2026 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de kahverengi kokarca zararlısı için samuray arısı salımı yapıldı, sürdürülebilir çözüm.

Çanakkale'de kahverengi kokarca (Halyomorpha halys) zararlısı ile mücadele kapsamında samuray arısı salınımı yapılarak önemli bir adım atıldı.

Çanakkale'de kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları başladı. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından desteklenen ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde yürütülen 'Kahverengi Kokarca'nın Ülkesel Entegre Mücadele Yönetimi Projesi' çerçevesinde biyolojik mücadele amaçlı samuray arısı (Trissolcus japonicus) salımı gerçekleştirildi.

5 ilçede eş zamanlı salınım

Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsünden temin edilen faydalı böcekler olan samuray arıları, kahverengi kokarcaya karşı tuzakla takip çalışmalarının da yürütüldüğü: merkez, Bayramiç, Lapseki, Ezine, Biga ilçelerinde eş zamanlı olarak toplam 5 bin adet doğaya salındı.

Çevre dostu ve sürdürülebilir mücadele

Kahverengi kokarcanın yumurtalarını parazitleyerek popülasyonunu baskı altına alan samuray arısı, çevre dostu yöntemlerden biri olan biyolojik mücadele çalışmalarında etkin bir şekilde kullanılmakta. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürülüğünün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Hedefimiz: kimyasal mücadeleye olan ihtiyacın azaltılması, doğal dengenin korunması, sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi. İl ve ilçe müdürlüklerimiz tarafından biyolojik ve biyoteknik mücadele çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Çanakkale'de Samuray Arısı ile Mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da kanlı saldırı Savunma Bakanlığı hedef alındı Şam'da kanlı saldırı! Savunma Bakanlığı hedef alındı
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
Ateşe benzin döküyorlar Süper Lig’den düşen takımdan bomba bir açıklama daha Ateşe benzin döküyorlar! Süper Lig'den düşen takımdan bomba bir açıklama daha
Samsunspor, Galatasaray’ın iki yıldızını istiyor Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı "Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Daha imza atmadan gözden çıkardı İşte Mourinho’nun gönderilmesini istediği isim Daha imza atmadan gözden çıkardı! İşte Mourinho'nun gönderilmesini istediği isim

13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
12:03
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
11:55
Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
11:52
Kamptan kaçan kadın yarışmacı, Acun’u çileden çıkardı: Sizi baş başa yakaladık
Kamptan kaçan kadın yarışmacı, Acun'u çileden çıkardı: Sizi baş başa yakaladık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 13:14:59. #7.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Samuray Arısı ile Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.