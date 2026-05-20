New York'ta büyük panik! Araç bir anda patladı
New York’ta büyük panik! Araç bir anda patladı

20.05.2026 13:30
ABD’nin New York kentinde, Manhattan’daki ünlü Charging Bull heykeli yakınlarında bir araçta patlama meydana geldi. Araçtan yükselen büyük alev topu ve yoğun duman çevrede paniğe neden oldu. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından olayın terör saldırısı olup olmadığı tartışılmaya başlandı. Ancak ABD’li yetkililerden şu ana kadar resmi bir saldırı açıklaması gelmedi. Güvenlik ekipleri olayın nedenini araştırırken, bölgede incelemeler sürüyor.

Ekteki videoda, patlamanın ardından bölgeden dumanların yükseldiği ve çevredeki vatandaşların hızla uzaklaştığı görüldü. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, olayın nedeni tartışma konusu oldu.

TERÖR ŞÜPHESİ GÜNDEME GELDİ

Patlamanın ardından bazı sosyal medya kullanıcıları olayın terör saldırısı olabileceğini öne sürdü. Ancak şu ana kadar ABD’li yetkililerden olayın bir saldırı olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Dış basında yer alan ilk bilgilere göre güvenlik ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, patlamanın teknik arıza mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığı araştırılıyor.

BÖLGE NEW YORK’UN EN YOĞUN NOKTALARINDAN

Patlamanın yaşandığı Charging Bull heykeli, Wall Street’in simgesi olarak biliniyor ve her gün binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Bölge aynı zamanda New York’un finans merkezi olarak kabul ediliyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Olayda yaralı ya da can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz net bilgi paylaşılmadı. New York polisi ve itfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürerken, olayın nedeni yapılacak resmi açıklamayla netleşecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
Kamptan kaçan kadın yarışmacı, Acun'u çileden çıkardı: Sizi baş başa yakaladık
Milyonların hesabına "çift maaş" gibi para yatacak
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi
