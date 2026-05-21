FED'den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
FED'den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı

21.05.2026 10:27
Gram altın 21 Mayıs 2026’da 6.655 TL’den güne başlarken, ons altın 4.538 dolar seviyesinde işlem gördü. Petrol fiyatlarındaki düşüş altını desteklerken, FED’in faiz artışı sinyali veren tutanakları yükselişi frenledi. Analistler ons altında 4.365 dolar seviyesini kritik destek olarak gösteriyor.

Altın fiyatlarında hareketli seyir devam ediyor. 21 Mayıs 2026 sabahında gram altın 6.655 TL, ons altın ise 4.538 dolar seviyesinden güne başladı. Dün petrol fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte yükselişe geçen altın, ABD Merkez Bankası’nın yayımladığı “şahin” tondaki tutanakların ardından yeniden baskı altında kaldı.

GRAM ALTIN 6.655 TL’DEN GÜNE BAŞLADI

Spot piyasada işlem gören gram altın fiyatı yeni güne yükselişle başladı. 21 Mayıs 2026 itibarıyla gram altın 6.655 TL seviyesinde işlem görürken, dün gün içinde en düşük 6.527 TL seviyesi test edilmişti.

Kapalıçarşı’da ise sabah saatlerinde:

  • Fiziki gram altın satış fiyatı 6.678 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı ise 10.885 TL olarak kaydedildi.

ONS ALTINDA SERT HAREKET

Ons altın fiyatı da küresel gelişmelerin etkisiyle dalgalı seyir izledi. Dünkü işlemlerde 4.453 dolara kadar gerileyen ons altın, günü yüzde 1,37 yükselişle 4.543 dolardan tamamladı. Bugün sabah saatlerinde ise ons altın 4.538 dolar seviyelerinde işlem gördü.

PETROL FİYATLARINDA GERİLEME

Orta Doğu’daki gelişmeler piyasaların yönünü belirlemeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile müzakerelerde “son aşamaya yaklaşıldığını” açıklaması, piyasalarda sınırlı iyimserlik oluşturdu. Bu gelişmenin ardından petrol fiyatlarında sert geri çekilme yaşandı. Dünkü işlemlerde 111,50 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bugün sabah saatlerinde 105,50 dolara kadar geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon endişelerini azaltması, altın fiyatlarında kısa süreli tepki alımlarını destekledi.

FED TUTANAKLARI ALTINI BASKILADI

ABD Merkez Bankası’nın nisan ayı toplantı tutanakları ise piyasalarda yeni bir baskı oluşturdu. Tutanaklarda, FED üyelerinin çoğunluğunun “enflasyon baskılarının sürmesi halinde faiz artışının yeniden gündeme gelebileceği” görüşünde birleştiği görüldü. Bazı üyelerin ise “gevşeme” mesajlarından vazgeçilmesi ve sonraki adımın faiz artırımı olabileceğinin belirtilmesi gerektiğini savunduğu aktarıldı. “Şahin” tondaki açıklamalar sonrası altındaki yükseliş ivmesi zayıfladı.

ANALİSTLERDEN KRİTİK SEVİYE UYARISI

Analistler, İran ile yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlanmasının Hürmüz Boğazı’na ilişkin riskleri azaltabileceğini belirtiyor. Bu durumun petrol fiyatlarını düşürerek küresel enflasyon baskısını hafiflettiği ifade ediliyor. Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen ise ons altında teknik seviyelere dikkat çekti.

Hansen’e göre:

  • 200 günlük ortalama olan 4.365 dolar kritik destek
  • 50 günlük ortalama olan 4.678 dolar ise önemli direnç seviyesi olarak öne çıkıyor.

