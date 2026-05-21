Önder Özen göreve gelir gelmez tam 16 futbolcunun kalemini kırdı

Beşiktaş’ta Futbol Direktörlüğü görevine getirilen Önder Özen, göreve gelir gelmez kadro planlamasına başladı. Tecrübeli futbol adamının tam 16 futbolcu için ayrılık raporu verdiği öne sürüldü.
Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın ve Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber ile yollar ayrılmıştı. Siyah-beyazlı yönetim futbol yapılanmasının başına Önder Özen’i getirdi.
56 yaşındaki futbol adamının göreve başlar başlamaz yeni sezon planlamasına başladığı belirtildi. Önder Özen’in kadro mühendisliği konusunda detaylı çalışma yaptığı aktarıldı.
Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Önder Özen tam 16 futbolcu için ayrılık kararı verdi.
Önder Özen’in raporunda takımda tutulması planlanan oyuncuların da netleştiği belirtildi.
Bazı futbolcular için ise son kararın yeni teknik direktöre bırakılacağı ifade edildi.
Önder Özen’in raporunun ardından Beşiktaş’ta kadronun büyük ölçüde değişmesi bekleniyor. Siyah-beyazlı yönetimin yeni sezon öncesi ciddi bir yapılanmaya gitmeye hazırlandığı konuşuluyor.
