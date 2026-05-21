Önder Özen göreve gelir gelmez tam 16 futbolcunun kalemini kırdı

Beşiktaş’ta Futbol Direktörlüğü görevine getirilen Önder Özen, göreve gelir gelmez kadro planlamasına başladı. Tecrübeli futbol adamının tam 16 futbolcu için ayrılık raporu verdiği öne sürüldü.

SERGEN YALÇIN SONRASI YENİ DÖNEM

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın ve Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber ile yollar ayrılmıştı. Siyah-beyazlı yönetim futbol yapılanmasının başına Önder Özen’i getirdi.

GÖREVE GELİR GELMEZ HAREKETE GEÇTİ

56 yaşındaki futbol adamının göreve başlar başlamaz yeni sezon planlamasına başladığı belirtildi. Önder Özen’in kadro mühendisliği konusunda detaylı çalışma yaptığı aktarıldı.

16 FUTBOLCU İÇİN “GİTSİN” RAPORU

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Önder Özen tam 16 futbolcu için ayrılık kararı verdi.

Gönderilmesi düşünülen isimler şu şekilde:

Vasquez

Djalo

Uduokhai

Tayyip Talha

Taylan Bulut

Gökhan Sazdağı

Emrecan Uzunhan

Al-Musrati

Arda Kılıç

Necip Uysal

Amir Hadziahmetovic

Jean Onana

Joao Mario

Can Keleş

Jota Silva

Cengiz Ünder

KADRODA KALACAK İSİMLER

Önder Özen’in raporunda takımda tutulması planlanan oyuncuların da netleştiği belirtildi.

Kadroda düşünülmeye devam edilen isimler:

Ersin Destanoğlu

Emre Bilgin

Agbadou

Emirhan

Yasin Özcan

Rıdvan Yılmaz

Murillo

Orkun Kökçü

Ndidi

Olaitan

Vaclav Cerny

Oh

KARARI YENİ HOCA VERECEK

Bazı futbolcular için ise son kararın yeni teknik direktöre bırakılacağı ifade edildi.

Bu listede:

El Bilal Toure

Mustafa Hekimoğlu

Semih Kılıçsoy

Rashica

Kartal Kayra

Salih Uçan

Asllani

Elan Ricardo yer aldı.

BEŞİKTAŞ’TA KÖKLÜ DEĞİŞİM

Önder Özen’in raporunun ardından Beşiktaş’ta kadronun büyük ölçüde değişmesi bekleniyor. Siyah-beyazlı yönetimin yeni sezon öncesi ciddi bir yapılanmaya gitmeye hazırlandığı konuşuluyor.