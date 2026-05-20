Belarus sınırında dron alarmı! Litvanya’da devlet zirvesi sığınağa indi

Litvanya’da Belarus sınırı yönünden yaklaşan bir dron paniğe neden oldu. Güvenlik birimleri olası tehdit ihtimali üzerine alarma geçerken, ülkenin üst düzey yöneticileri koruma prosedürleri kapsamında sığınaklara indirildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Başbakan ve Seimas Başkanı güvenlik ekipleri eşliğinde korunaklı alanlara götürüldü. Parlamento üyelerinin de aynı şekilde sığınaklara geçtiği bildirildi.
Başkent Vilnius’ta alarm sırasında hava sahasında önlem alındı. Vilnius Havalimanı’nda uçuş operasyonları kısa süreliğine askıya alınırken, daha sonra hava trafiğinin yeniden normale döndüğü açıklandı.
Paylaşılan görüntülerde alarm sırasında okullarda yaşanan hareketlilik dikkat çekti. Öğrencilerin öğretmenler eşliğinde güvenli alanlara yönlendirildiği görüldü.
Litvanya makamları alarmın ardından yaptıkları açıklamada durumun kontrol altına alındığını ve hava saldırısı uyarısının kaldırıldığını duyurdu. Dronun kaynağı ve amacıyla ilgili inceleme başlatıldı.
