46 yıllık dev restoran zinciri iflas bayrağını çekti

20.05.2026 13:55
ABD’nin köklü aile restoran zincirlerinden Shari’s, yaşadığı mali kriz nedeniyle iflas koruma başvurusu yaptı. Bir dönem 95 şubeye ve 4 bin çalışana ulaşan şirket, süreç öncesinde 86 şubesini kapattı. Mahkeme kayıtlarında şirketin borcunun 10 milyon ila 50 milyon dolar arasında olduğu belirtildi. Uzmanlar, pandemi sonrası artan işçilik ve gıda maliyetlerinin restoran sektörünü ciddi şekilde zorladığını ifade ediyor.

1978 yılında kurulan ve özellikle ABD’nin kuzeybatısında faaliyet gösteren aile restoran zinciri Shari’s, yaşadığı mali kriz nedeniyle Delaware Bölgesi İflas Mahkemesi’ne Bölüm 11 kapsamında iflas koruma başvurusunda bulundu.

Mahkeme kayıtlarına göre şirketin toplam borcunun 10 milyon dolar ile 50 milyon dolar arasında olduğu belirtildi.

86 ŞUBESİNİ KAPATTI

Bir dönem 95 şubeye ve yaklaşık 4 bin çalışana ulaşan restoran zinciri, son yıllarda artan maliyetler nedeniyle küçülmeye gitmek zorunda kaldı.

İflas sürecinden önce 86 şubesini kapatan şirket, son olarak Oregon eyaletindeki tüm restoranlarının faaliyetlerini tamamen durdurdu.

Yerel mahkeme kayıtlarında, şirketin ödenmeyen kira borçları, tahliye davaları, geciken tedarikçi ödemeleri ve vergi borçları nedeniyle çok sayıda hukuki süreçle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

MALİYETLER YÜZDE 35 ARTTI

ABD restoran sektörüne ilişkin finansal raporlar, pandemi sonrası dönemde yükselen enflasyonun işletmeler üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu ortaya koydu.

Sektörel verilere göre işçilik ve hammadde maliyetleri 2019 yılına kıyasla ortalama yüzde 35 arttı. Uzmanlar, maliyet artışlarının menü fiyatlarına yansımasının tüketicilerin harcamalarını kısmalarına neden olduğunu belirtiyor.

Bu durumun özellikle bölgesel restoran zincirlerinin nakit akışını bozduğu ve iflas riskini artırdığı değerlendiriliyor.

