Şampiyonluğu kaybeden Guardiola sokakta kitaplarıyla görüntülendi

20.05.2026 16:00
Manchester City’nin şampiyonluğu Arsenal’a kaptırmasının ardından Pep Guardiola sokakta elindeki kitaplarla görüntülendi. İspanyol teknik adamın düşünceli hali dikkat çekti.

Manchester City’nin şampiyonluğu Arsenal’a kaptırmasının ardından Pep Guardiola dikkat çeken görüntülerle gündeme geldi. İspanyol teknik adamın sokakta kitaplarıyla görüntülenmesi konuşuldu.

CITY ŞAMPİYONLUĞU KAYBETTİ

Premier Lig’in 37. haftasında Manchester City, deplasmanda Bournemouth ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Arsenal bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 22 yıllık hasrete son verdi.

GUARDIOLA SOKAKTA GÖRÜNTÜLENDİ

Şampiyonluğun kaybedilmesinin ardından Pep Guardiola’nın şehirde tek başına dolaştığı anlar kameralara yansıdı. İspanyol teknik adamın elindeki kitaplar dikkat çekti.

DÜŞÜNCELİ HALİ GÜNDEM OLDU

Guardiola’nın oldukça düşünceli görünmesi İngiliz basınında geniş yer buldu. Tecrübeli çalıştırıcının sakin tavırları sosyal medyada da konuşuldu.

KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI

Manchester City’nin Arsenal’ın gerisinde kalmasıyla Guardiola kariyerinde ilk kez üst üste iki sezonu lig şampiyonluğu yaşamadan tamamladı. Bu durum İngiltere’de büyük sürpriz olarak değerlendirildi.

GELECEĞİ BELİRSİZ

Sezon sonunda Manchester City’den ayrılabileceği konuşulan Guardiola, geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada kulüp başkanıyla görüşeceğini söylemişti. İspanyol teknik adamın vereceği karar merakla bekleniyor.

ARSENAL 22 YIL SONRA ZİRVEDE

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, Manchester City’nin puan kaybı sonrası Premier Lig şampiyonluğunu garantiledi. Londra ekibi 2003-04 sezonundan sonra ilk kez mutlu sona ulaştı.

