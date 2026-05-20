Manchester City’nin şampiyonluğu Arsenal’a kaptırmasının ardından Pep Guardiola dikkat çeken görüntülerle gündeme geldi. İspanyol teknik adamın sokakta kitaplarıyla görüntülenmesi konuşuldu.
Premier Lig’in 37. haftasında Manchester City, deplasmanda Bournemouth ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Arsenal bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 22 yıllık hasrete son verdi.
Şampiyonluğun kaybedilmesinin ardından Pep Guardiola’nın şehirde tek başına dolaştığı anlar kameralara yansıdı. İspanyol teknik adamın elindeki kitaplar dikkat çekti.
Guardiola’nın oldukça düşünceli görünmesi İngiliz basınında geniş yer buldu. Tecrübeli çalıştırıcının sakin tavırları sosyal medyada da konuşuldu.
Manchester City’nin Arsenal’ın gerisinde kalmasıyla Guardiola kariyerinde ilk kez üst üste iki sezonu lig şampiyonluğu yaşamadan tamamladı. Bu durum İngiltere’de büyük sürpriz olarak değerlendirildi.
Sezon sonunda Manchester City’den ayrılabileceği konuşulan Guardiola, geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada kulüp başkanıyla görüşeceğini söylemişti. İspanyol teknik adamın vereceği karar merakla bekleniyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, Manchester City’nin puan kaybı sonrası Premier Lig şampiyonluğunu garantiledi. Londra ekibi 2003-04 sezonundan sonra ilk kez mutlu sona ulaştı.
Son Dakika › Spor › Şampiyonluğu kaybeden Guardiola sokakta kitaplarıyla görüntülendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?