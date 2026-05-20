İtalya'dan Okan Buruk'a dev talip - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İtalya'dan Okan Buruk'a dev talip

20.05.2026 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray ile üst üste 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk'a İtalya Serie A ekibi Lazio'nun talip olduğu öne sürüldü.

Galatasaray'ın başında elde ettiği üst üste dört Süper Lig şampiyonluğu ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u elemeyi başarmasıyla Avrupa'da adından söz ettiren Okan Buruk'a İtalya Serie A'dan dev bir talip çıktı.

LAZIO, OKAN BURUK'U İSTİYOR

Çizme basınından TuttoMercato'da yer alan habere göre; Teknik direktörü Maurizio Sarri'yi Napoli'ye kaptırmaya hazırlanan Lazio, yeni hoca arayışlarında rotasını Türkiye'ye çevirdi. Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani'nin hazırladığı teknik direktör adayları listesinin zirvesinde ise Okan Buruk yer alıyor.

İtalya'dan Okan Buruk'a dev talip

TOTTENHAM'I REDDETMİŞTİ 

Uzun süredir İtalyan ekibinin yakın takibinde olan tecrübeli çalıştırıcının ismi daha önce de Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılmıştı. Haberin detaylarında, Okan Buruk'un yakın geçmişte İngiliz devi Tottenham'dan gelen teklifi geri çevirdiği belirtilirken, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın da başarılı teknik adama resmi bir teklif sunmaya hazırlandığı vurgulandı.

İtalya'dan Okan Buruk'a dev talip

LİSTEDEKİ DİĞER İSİMLER

Öte yandan Okan Buruk ile anlaşılamaması ihtimaline karşılık Lazio'nun alternatif listesinde Fabio Pisacane, Thiago Motta ve Raffaele Palladino gibi isimlerin de bulunduğu ifade edildi.

Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Lazio, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İtalya'dan Okan Buruk'a dev talip - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • KEREM KEREM:
    Okan Türkiye süper tiyatro liginden 1 adım öteye atmaz. Burada herkes onlara çalışıyor. 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet’i gençlere emanet edeceğiz Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Sinan Burhan’dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın
Icardi’ye dev talip Her şeye sil baştan başlayabilir Icardi'ye dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir
Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı
Mide bulandıran olay Küçük kızı, tacizden “Anne“ feryadı kurtardı Mide bulandıran olay! Küçük kızı, tacizden "Anne" feryadı kurtardı
İsrail Sumud Filosu’ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu İsrail Sumud Filosu'ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
Çelik: AB fırsatı dar yaklaşımlarla kaybetti Çelik: AB fırsatı dar yaklaşımlarla kaybetti

16:46
CHP’de neler oluyor İşte Kılıçdaroğlu’nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
CHP'de neler oluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
16:44
Acun Ilıcalı’dan tarihi karara itiraz: Premier Lig’e çıkmamız lazım
Acun Ilıcalı'dan tarihi karara itiraz: Premier Lig’e çıkmamız lazım
16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
15:21
Fenerbahçe’de Hakan Safi’nin adaylığı riske girdi
Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin adaylığı riske girdi
15:09
Parkta korkunç manzara 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
15:07
Kılıçdaroğlu’nun “Arınma“ çağrısına CHP’den ilk yanıt
Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt
15:01
Fenerbahçe’den Kevin De Bruyne bombası
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası
14:56
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele Ben-Gvir’in yüzüne “Özgür Filistin“ diye haykırdı
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
14:47
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
14:06
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 16:54:10. #7.12#
SON DAKİKA: İtalya'dan Okan Buruk'a dev talip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.