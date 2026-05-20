Survivor'da Sercan ile baş başa yakalanan Beyza'nın sevgilisi bakın kim çıktı

Survivor’da yaşanan ada değiştirme olayı yarışmaya damga vurdu. Yarışmacı Beyza Gemici’nin, Sercan Yıldırım ile görüşmek için yüzerek karşı takıma ait kamp alanına gitmesi büyük şaşkınlık yarattı. Durumu öğrenen Acun Ilıcalı ise konseyde Beyza’ya sert sözlerle yüklendi.

Ilıcalı, “Seni ağaç altında Sercan ile buluyoruz. Bir de benim gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun” diyerek yarışmacıya tepki gösterdi.

OLAY GÜNÜ SEVGİLİSİNİN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ

Ada değiştirme olayının ardından sosyal medyada dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Beyza Gemici’nin erkek arkadaşı olduğu öğrenilen isim, aynı gün yaptığı paylaşımda ikilinin birlikte yer aldığı kareyi yayınladı.

Paylaşımda yer alan “İyi ki doğdun aşk” notu kısa sürede dikkat çekti.

SEVGİLİSİ ARKA SOKAKLAR’IN TUNÇ’U ÇIKTI

Beyza Gemici’nin sevgilisinin oyuncu Kerimhan Duman olduğu öğrenildi. Duman, uzun yıllar yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı “Tunç Güner” karakteriyle tanınmıştı.

Özellikle babasının ona taktığı “Tokmak kafa” lakabıyla hafızalara kazınan karakter, dizinin unutulmaz çocuk oyuncuları arasında yer almıştı.

Henüz 10 yaşındayken setlerle tanışan Kerimhan Duman’ın Hukuk Fakültesi mezunu olduğu da öğrenildi.