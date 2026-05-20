Bunu da gördük! Hindistan'da sıcaktan bunalan politikacı yanında klima taşıtıyor

Hindistan’da bir politikacının gerçekleştirdiği tapınak ziyareti sırasında ortaya çıkan görüntüler tartışma yarattı. İbadet için tapınağa gelen liderin, ortamda klima sistemi bulunmaması nedeniyle kendi taşınabilir klima ünitelerini yanında getirdiği görüldü.
Ziyaret boyunca taşınabilir klimaların liderin bulunduğu noktaya yönlendirildiği ve adım adım onu takip ettiği dikkat çekti. Tapınakta bulunan görevlilerin de klimaları sürekli hareket ettirdiği görüntülere yansıdı.
Politikacının tapınakta dua ettiği sırada çevresindekilerin yoğun şekilde hizmet vermesi de görüntülerde yer aldı. Bir kişinin elindeki kağıtla sinekleri uzaklaştırmaya çalıştığı anlar dikkat çekti.
Ziyaretin ardından liderin taşınabilir klimalarıyla birlikte tapınaktan ayrıldığı görüldü.
Sosyal medyada yayılan görüntüler, Hindistan’da dini liderlerin yaşam tarzı ve ayrıcalıklarıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Özellikle ibadet sırasında taşınabilir klimaların kullanılması birçok kişi tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
