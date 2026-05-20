Bunu da gördük! Hindistan'da sıcaktan bunalan politikacı yanında klima taşıtıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bunu da gördük! Hindistan'da sıcaktan bunalan politikacı yanında klima taşıtıyor

20.05.2026 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan’da bir politikacı tapınak ziyareti sırasında yaşananlar dikkat çekti. Tapınakta klima sistemi bulunmayınca, liderin yanında taşınabilir klima üniteleri getirildi. Dua boyunca klimaların lideri takip ettiği anlar dikkat çekti.

Hindistan’da bir politikacının gerçekleştirdiği tapınak ziyareti sırasında ortaya çıkan görüntüler tartışma yarattı. İbadet için tapınağa gelen liderin, ortamda klima sistemi bulunmaması nedeniyle kendi taşınabilir klima ünitelerini yanında getirdiği görüldü.

Ziyaret boyunca taşınabilir klimaların liderin bulunduğu noktaya yönlendirildiği ve adım adım onu takip ettiği dikkat çekti. Tapınakta bulunan görevlilerin de klimaları sürekli hareket ettirdiği görüntülere yansıdı.

DUA ETTİKTEN SONRA AYRILDI

Politikacının tapınakta dua ettiği sırada çevresindekilerin yoğun şekilde hizmet vermesi de görüntülerde yer aldı. Bir kişinin elindeki kağıtla sinekleri uzaklaştırmaya çalıştığı anlar dikkat çekti.

Ziyaretin ardından liderin taşınabilir klimalarıyla birlikte tapınaktan ayrıldığı görüldü.

GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI

Sosyal medyada yayılan görüntüler, Hindistan’da dini liderlerin yaşam tarzı ve ayrıcalıklarıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Özellikle ibadet sırasında taşınabilir klimaların kullanılması birçok kişi tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Hindistan, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bunu da gördük! Hindistan'da sıcaktan bunalan politikacı yanında klima taşıtıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet’i gençlere emanet edeceğiz Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Sinan Burhan’dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın
Icardi’ye dev talip Her şeye sil baştan başlayabilir Icardi'ye dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir
Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı
Mide bulandıran olay Küçük kızı, tacizden “Anne“ feryadı kurtardı Mide bulandıran olay! Küçük kızı, tacizden "Anne" feryadı kurtardı
İsrail Sumud Filosu’ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu İsrail Sumud Filosu'ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
Çelik: AB fırsatı dar yaklaşımlarla kaybetti Çelik: AB fırsatı dar yaklaşımlarla kaybetti

16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
15:21
Fenerbahçe’de Hakan Safi’nin adaylığı riske girdi
Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin adaylığı riske girdi
15:09
Parkta korkunç manzara 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
15:07
Kılıçdaroğlu’nun “Arınma“ çağrısına CHP’den ilk yanıt
Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt
15:01
Fenerbahçe’den Kevin De Bruyne bombası
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası
14:56
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele Ben-Gvir’in yüzüne “Özgür Filistin“ diye haykırdı
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
14:47
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
14:06
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı” sorusuna dikkat çeken yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
13:20
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu Cinayetin nedeni kan dondurdu
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 16:40:58. #7.13#
SON DAKİKA: Bunu da gördük! Hindistan'da sıcaktan bunalan politikacı yanında klima taşıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.