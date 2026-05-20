Fred Fenerbahçe'den ayrılıyor! Brezilya'daki yeni evi bile hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fred Fenerbahçe'den ayrılıyor! Brezilya'daki yeni evi bile hazır

20.05.2026 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred'in ülkesinin takımlarından Atletico Minerio ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Brezilyalı futbolcunun Belo Horizonte'de yeni bir ev yaptırdığı ve artık ülkesinde yaşamak istediği belirtildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun ayrılmasının ardından performansını gözle görülür şekilde artıran ve takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Fred hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

TÜRKİYE'YE VEDA EDECEK

Brezilyalı gazeteci Heverton Guimaraes'in haberine göre; Sarı-lacivertli ekiple 1 yıllık daha mukavelesi bulunan 33 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun Türkiye'ye veda etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Fred Fenerbahçe'den ayrılıyor! Brezilya'daki yeni evi bile hazır

ATLETICO MINEIRO İLE GÖRÜŞÜYOR

Fred ülkesinin köklü kulüplerinden Atletico Mineiro ile ileri düzeyde transfer görüşmeleri yürütüyor. Taraflar arasındaki pazarlıkların olumlu yönde çok ciddi mesafe kat ettiği ve yakın zamanda netlik kazanabileceği belirtiliyor. Atletico Mineiro yönetiminin yıldız futbolcuyu bir an önce renklerine bağlamak istediği, ancak oyuncunun Fenerbahçe ile devam eden kontratı sebebiyle bu sürecin sancılı geçebileceği ifade edildi. 

Fred Fenerbahçe'den ayrılıyor! Brezilya'daki yeni evi bile hazır

BREZİLYA'DAKİ EVİ HAZIR

Tecrübeli futbolcunun Belo Horizonte kentinde bir ev inşa ettirdiği ve gelecekte tamamen Brezilya’ya yerleşmeyi planladığı belirtildi. 

Fred Fenerbahçe'den ayrılıyor! Brezilya'daki yeni evi bile hazır

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla toplamda 45 resmi maçta görev alan Brezilyalı oyuncu bu karşılaşmalarda takımına 4 gol ve 5 asistlik bir skor katkısı sağladı.

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fred Fenerbahçe'den ayrılıyor! Brezilya'daki yeni evi bile hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet’i gençlere emanet edeceğiz Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Sinan Burhan’dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın
Icardi’ye dev talip Her şeye sil baştan başlayabilir Icardi'ye dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir
Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı
Mide bulandıran olay Küçük kızı, tacizden “Anne“ feryadı kurtardı Mide bulandıran olay! Küçük kızı, tacizden "Anne" feryadı kurtardı
İsrail Sumud Filosu’ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu İsrail Sumud Filosu'ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
Çelik: AB fırsatı dar yaklaşımlarla kaybetti Çelik: AB fırsatı dar yaklaşımlarla kaybetti
İki fotoğraf arasında saatler var Georgina Rodriguez’den dikkat çeken imaj değişikliği İki fotoğraf arasında saatler var! Georgina Rodriguez'den dikkat çeken imaj değişikliği
Yalova’da Aziz Yıldırım izdihamı Yalova’da Aziz Yıldırım izdihamı
Jankat Yılmaz’dan Galatasaray’daki geleceğiyle ilgili açıklama Jankat Yılmaz'dan Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili açıklama

16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
15:21
Fenerbahçe’de Hakan Safi’nin adaylığı riske girdi
Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin adaylığı riske girdi
15:09
Parkta korkunç manzara 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
15:07
Kılıçdaroğlu’nun “Arınma“ çağrısına CHP’den ilk yanıt
Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt
15:01
Fenerbahçe’den Kevin De Bruyne bombası
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası
14:56
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele Ben-Gvir’in yüzüne “Özgür Filistin“ diye haykırdı
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
14:47
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
14:39
Temas kuruldu Sergen Yalçın’ın yerine kupa canavarı hoca geliyor
Temas kuruldu! Sergen Yalçın'ın yerine kupa canavarı hoca geliyor
14:06
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı” sorusuna dikkat çeken yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
13:20
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu Cinayetin nedeni kan dondurdu
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 16:40:20. #7.13#
SON DAKİKA: Fred Fenerbahçe'den ayrılıyor! Brezilya'daki yeni evi bile hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.