Yeni veriler açıklandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzünü güldürecek tek il - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni veriler açıklandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzünü güldürecek tek il

Yeni veriler açıklandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yüzünü güldürecek tek il
21.05.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK’in 2025 Doğum İstatistikleri’ne göre Türkiye’de toplam doğurganlık hızı 1,42 çocuğa gerileyerek nüfusun yenilenme seviyesinin altında kalmaya devam etti. En yüksek doğurganlık Şanlıurfa’da görülürken, 76 ilde oran 2,10 seviyesinin altında kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık “varoluşsal bir tehdit” olarak nitelendirdiği nüfus artış hızındaki düşüşe ilişkin yeni veriler açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı 2025 Doğum İstatistikleri, doğurganlık hızındaki gerilemenin sürdüğünü ortaya koydu.

2025’TE 895 BİN BEBEK DOĞDU

TÜİK verilerine göre 2025 yılında canlı doğan bebek sayısı 895 bin 374 oldu.

Doğan bebeklerin:

  • Yüzde 51,4’ü erkek
  • Yüzde 48,6’sı kız olarak kayıtlara geçti.

DOĞURGANLIK HIZI 1,42’YE GERİLEDİ

Bir kadının doğurganlık dönemi boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı, 2025 yılında 1,42 çocuk olarak gerçekleşti.

Türkiye’de toplam doğurganlık hızı:

  • 2001 yılında 2,38 çocuk seviyesindeydi.
  • 2014 yılından itibaren ise kesintisiz düşüş eğilimine girdi.

Böylece doğurganlık oranı son 9 yıldır nüfusun kendini yenileme seviyesi kabul edilen 2,10’un altında kalmayı sürdürdü.

Yeni veriler açıklandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzünü güldürecek tek il

EN YÜKSEK DOĞURGANLIK ŞANLIURFA’DA

2025 yılında toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il:

  • 3,15 çocuk ile Şanlıurfa oldu.

Şanlıurfa’yı:

  • 2,53 çocuk ile Şırnak
  • 2,23 çocuk ile Mardin izledi.

En düşük doğurganlık hızına sahip il ise:

  • 1,09 çocuk ile Bartın oldu.

Bartın’ın ardından:

  • İzmir (1,10)
  • Eskişehir (1,11)
  • Ankara (1,11)
  • Zonguldak (1,11) geldi.

76 İLDE DOĞURGANLIK YENİLENME SEVİYESİNİN ALTINDA

Verilere göre 2025 yılında Türkiye’deki 76 ilin toplam doğurganlık hızı 2,10 seviyesinin altında kaldı. 2017 yılında yalnızca 4 ilde doğurganlık oranı 1,50’nin altındayken, 2025’te bu sayı 59 ile yükseldi. Ayrıca 2017 yılında doğurganlık oranı 3 çocuk ve üzeri olan il sayısı 10 iken, 2025’te yalnızca Şanlıurfa bu seviyede kaldı.

TÜRKİYE AB ORTALAMASININ ÜZERİNDE AMA GERİLİYOR

Avrupa Birliği ülkeleriyle yapılan karşılaştırmada Türkiye’nin doğurganlık hızının AB ortalamasının üzerinde olduğu görüldü.

AB ülkeleri arasında:

  • En yüksek doğurganlık oranı 1,72 çocuk ile Bulgaristan’da
  • En düşük oran ise 1,01 çocuk ile Malta’da kaydedildi.

Türkiye ise 1,42 çocuk oranıyla AB ülkeleri arasında 11’inci sırada yer aldı.

EĞİTİM SEVİYESİ YÜKSELDİKÇE DOĞURGANLIK AZALIYOR

Annenin eğitim durumuna göre yapılan incelemede:

  • İlkokul mezunu annelerde doğurganlık oranı 2,51 çocuk
  • Yükseköğretim mezunu annelerde ise 1,24 çocuk olarak belirlendi.

KIRSALDA DOĞURGANLIK DAHA YÜKSEK

Kent-kır sınıflamasına göre yapılan değerlendirmede doğurganlık hızının kırsal bölgelerde daha yüksek olduğu görüldü.

2025 yılında:

  • Kırsal alanlarda doğurganlık oranı 1,75 çocuk
  • Orta yoğun kentlerde 1,53 çocuk
  • Yoğun kentlerde ise 1,33 çocuk olarak hesaplandı.

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni veriler açıklandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzünü güldürecek tek il - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış Mersin'de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele Ben-Gvir’in yüzüne “Özgür Filistin“ diye haykırdı Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
Fenerbahçe’den Kevin De Bruyne bombası Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası
Kılıçdaroğlu’nun “Arınma“ çağrısına CHP’den ilk yanıt Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt
Parkta korkunç manzara 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
Fenerbahçe’de Hakan Safi’nin adaylığı riske girdi Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin adaylığı riske girdi
Milyarder ailede skandal iddia Erkek kardeş “ağabeyim beni istismar ediyor“ deyince kovdular Milyarder ailede skandal iddia! Erkek kardeş "ağabeyim beni istismar ediyor" deyince kovdular
Tezahürat yaptıkları kuryenin paketini çaldılar Tezahürat yaptıkları kuryenin paketini çaldılar
10 yıllık sır perdesi kalktı Kayıp kadının katili her şeyi itiraf etti 10 yıllık sır perdesi kalktı! Kayıp kadının katili her şeyi itiraf etti
Şampiyonluğu kaybeden Guardiola sokakta kitaplarıyla görüntülendi Şampiyonluğu kaybeden Guardiola sokakta kitaplarıyla görüntülendi
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
Survivor’da Sercan ile baş başa yakalanan Beyza’nın sevgilisi bakın kim çıktı Survivor'da Sercan ile baş başa yakalanan Beyza'nın sevgilisi bakın kim çıktı
İtalya’dan Okan Buruk’a dev talip İtalya'dan Okan Buruk'a dev talip
Bunu da gördük Hindistan’da sıcaktan bunalan politikacı yanında klima taşıtıyor Bunu da gördük! Hindistan'da sıcaktan bunalan politikacı yanında klima taşıtıyor
Fred Fenerbahçe’den ayrılıyor Brezilya’daki yeni evi bile hazır Fred Fenerbahçe'den ayrılıyor! Brezilya'daki yeni evi bile hazır
Acun Ilıcalı’dan tarihi karara itiraz: Premier Lig’e çıkmamız lazım Acun Ilıcalı'dan tarihi karara itiraz: Premier Lig’e çıkmamız lazım
Irkçı Ben-Gvir’e kendi kabinesinden de tepki var: Sen İsrail’in yüzü değilsin Irkçı Ben-Gvir'e kendi kabinesinden de tepki var: Sen İsrail'in yüzü değilsin
CHP’de neler oluyor İşte Kılıçdaroğlu’nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller CHP'de neler oluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
Beşiktaş’ta futbol direktörlüğü görevine Önder Özen getirildi Beşiktaş'ta futbol direktörlüğü görevine Önder Özen getirildi
Miray Daner, AK Parti’ye katılan Özlem Çerçioğlu’na gelin oluyor Miray Daner, AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'na gelin oluyor
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Mabel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Mabel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Sumud Filosu’ndaki aktivistler Türkiye’ye getiriliyor THY, İsrail’e 3 uçak gönderdi Sumud Filosu'ndaki aktivistler Türkiye'ye getiriliyor! THY, İsrail'e 3 uçak gönderdi
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı

11:18
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
11:14
Sumud Filosu’ndaki aktivistler Türkiye’ye getiriliyor THY, İsrail’e 3 uçak gönderdi
Sumud Filosu'ndaki aktivistler Türkiye'ye getiriliyor! THY, İsrail'e 3 uçak gönderdi
10:59
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
10:46
Beşiktaşlı yıldızlar sevgilileriyle Bodrum’da yedi içti, hesabı ödemeden kaçtı
Beşiktaşlı yıldızlar sevgilileriyle Bodrum'da yedi içti, hesabı ödemeden kaçtı
10:32
Fenerbahçe’den Sörloth bombası: Süper Lig’i sallamaya geliyor
Fenerbahçe'den Sörloth bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor
10:28
İzmir’deki EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti
İzmir'deki EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti
10:27
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
10:15
Önder Özen göreve gelir gelmez tam 16 futbolcunun kalemini kırdı
Önder Özen göreve gelir gelmez tam 16 futbolcunun kalemini kırdı
10:11
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
10:02
ABD’yi karıştıran skandal Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi
ABD'yi karıştıran skandal! Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi
09:40
Fatih Terim’in eski damadı da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Fatih Terim'in eski damadı da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
09:23
Aston Villa-Freiburg maçı için televizyonu açanlar hayrete düştü
Aston Villa-Freiburg maçı için televizyonu açanlar hayrete düştü
09:03
A Milli Takım’a Arda Güler müjdesi
A Milli Takım’a Arda Güler müjdesi
09:00
Okan Buruk’un telefon açtığı yıldızdan haber var
Okan Buruk'un telefon açtığı yıldızdan haber var
08:51
Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar
Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor! İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar
08:26
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
08:10
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Mabel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Mabel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı
08:03
İsrail basınından olay iddia: Tel Aviv yönetimi, İstanbul Başkonsolosluğu’nu kapatmayı düşünüyor
İsrail basınından olay iddia: Tel Aviv yönetimi, İstanbul Başkonsolosluğu'nu kapatmayı düşünüyor
07:30
ABD’de gizemli madde alarmı 3 kişi öldü, 18 ilk yardım görevlisi hastaneye kaldırıldı
ABD'de gizemli madde alarmı! 3 kişi öldü, 18 ilk yardım görevlisi hastaneye kaldırıldı
07:21
Dubai’de konser veren Rafet El Roman’ın dansı geceye damga vurdu
Dubai’de konser veren Rafet El Roman'ın dansı geceye damga vurdu
07:03
Bakan Şimşek duyurdu Türkiye’de kripto ATM’leri yasaklandı
Bakan Şimşek duyurdu! Türkiye’de kripto ATM’leri yasaklandı
06:22
Hatay’da aşırı yağış hayatı felç etti Köprü ve ev yıkıldı, kahreden haber geldi
Hatay'da aşırı yağış hayatı felç etti! Köprü ve ev yıkıldı, kahreden haber geldi
03:55
ABD basını bombayı patlattı İran, Trump ve Netanyahu’yu birbirine düşürdü
ABD basını bombayı patlattı! İran, Trump ve Netanyahu'yu birbirine düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 12:17:00. #.0.4#
SON DAKİKA: Yeni veriler açıklandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzünü güldürecek tek il - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.