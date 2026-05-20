Irkçı Ben-Gvir'e kendi kabinesinden de tepki var: Sen İsrail'in yüzü değilsin

20.05.2026 16:44
Gözaltındaki Küresel Sumud Filosu aktivistlerini tutuklatıp, "İşte böyle yapmak gerekiyor" diyen İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e kendi kabinesinden de tepki geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Gvir'e "Bu utanç verici gösteride bilerek ülkeye zarar verdin ve bu ilk kez yaşanmıyor. Sen İsrail'in yüzü değilsin." sözleriyle yüklendi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ülkesinin uluslararası sularda hukuka aykırı bir şekilde alıkoyup kötü muamelede bulunduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerini Usdud (Aşdod) Limanı'nda provoke etmeye çalıştı.

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in, gözaltına alınan Küresel Sumud Filosu aktivistleri üzerinden yaptığı açıklama kabinede krize yol açtı. Aktivistlerin tutuklanmasını savunarak "İşte böyle yapmak gerekiyor" diyen Ben-Gvir, bu çıkışıyla kendi hükümetinden büyük tepki topladı.

Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Ben-Gvir’i sert sözlerle hedef alarak, "Bu utanç verici gösteride bilerek ülkeye zarar verdin ve bu ilk kez yaşanmıyor. Sen İsrail'in yüzü değilsin" dedi. Saar'ın sözleri kabine içindeki derin çatışmayı gözler önüne serdi.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyuluyor.

Ben-Gvir'in aktivistlerin bulunduğu yerde İsrail bayrağı salladığı, "Çok yaşa İsrail" diye bağırarak onları tahrik etmeye çalıştığı görülüyor.

Ben-Gvir'in "İsrail'e hoş geldiniz" mesajıyla paylaştığı görüntülerde, aktivistler limanda elleri kelepçeli şekilde diz çöktürülerek bir yerde toplu halde tutuluyor.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs’ta Gazze’ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu. Alıkonan aktivistler İsrail'in güneyinde yer alan Usdud (Aşdod) Limanı'na götürülmüştü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

