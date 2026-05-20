10 yıl sonra itiraf: Kayıp kadının katil zanlısı cesedin yerini gösterdi

Denizli'de 2016 yılından itibaren kayıp olan ve faili meçhul dosyalar arasında yer alan Ayşen Aycan'ın katil zanlısı cinayeti itiraf ederek, cesedi gömdüğü yeri gösterdi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde Ayşen Aycan'dan 2016 yılında eşinden boşandıktan 1 hafta sonra itibariyle ulaşılamadı. Ortadan kaybolan Ayşen Aycan'ı bulmak için verilen tüm uğraşlar sonuçsuz kaldı. 10 yıl sonra Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan faili meçhul dosyalar ile ilgili Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı Ayşen Aycan dosyasını raftan indirdi. Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Ayşen Aycan dosyası tekrardan titizlikle araştırıldı. Yapılan çalışmaların ardından 19 Mayıs günü 8 farklı adrese şafak operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında eski eş Turgay D.'nin de bulunduğu 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Cinayet zanlısı cinayeti itiraf etti, cesedi gömüldüğü yeri gösterdi

Ayşen Aycan'ın öldürüldüğünü değerlendiren cinayet büro ekipleri şüpheli şahısları çapraz sorguya aldı. Gözaltına alınan eski eş Turgay D., sorguda cinayeti itiraf etti. Ayşen Aycan'ı olay günü annesinin evinden aldığını belirten Turgay D., araçta tartıştıklarını, tartışma sonrası Ayşe Aycan'ı darp ettiğini belirtti. Daha sonra Ayşen Aycan'ı öldürdüğünü söyleyen Turgay D., talihsiz kadının cesedini Çivril'in Kıralan ve Tokça Mahalleleri arasında boş bir araziye gömdüğünü söyledi. Katil zanlısı Cumhuriyet Savcısına yer gösterme işlemi sırasında cinayeti nasıl işlediğini ve nasıl gömdüğünü bir bir anlattı. - DENİZLİ