10 yıl sonra itiraf: Kayıp kadının katil zanlısı cesedin yerini gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

10 yıl sonra itiraf: Kayıp kadının katil zanlısı cesedin yerini gösterdi

20.05.2026 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de 2016'da kaybolan Ayşen Aycan'ın katil zanlısı eski eşi Turgay D., cinayeti itiraf ederek cesedi gömdüğü yeri gösterdi. 8 adrese düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de 2016 yılından itibaren kayıp olan ve faili meçhul dosyalar arasında yer alan Ayşen Aycan'ın katil zanlısı cinayeti itiraf ederek, cesedi gömdüğü yeri gösterdi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde Ayşen Aycan'dan 2016 yılında eşinden boşandıktan 1 hafta sonra itibariyle ulaşılamadı. Ortadan kaybolan Ayşen Aycan'ı bulmak için verilen tüm uğraşlar sonuçsuz kaldı. 10 yıl sonra Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan faili meçhul dosyalar ile ilgili Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı Ayşen Aycan dosyasını raftan indirdi. Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Ayşen Aycan dosyası tekrardan titizlikle araştırıldı. Yapılan çalışmaların ardından 19 Mayıs günü 8 farklı adrese şafak operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında eski eş Turgay D.'nin de bulunduğu 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Cinayet zanlısı cinayeti itiraf etti, cesedi gömüldüğü yeri gösterdi

Ayşen Aycan'ın öldürüldüğünü değerlendiren cinayet büro ekipleri şüpheli şahısları çapraz sorguya aldı. Gözaltına alınan eski eş Turgay D., sorguda cinayeti itiraf etti. Ayşen Aycan'ı olay günü annesinin evinden aldığını belirten Turgay D., araçta tartıştıklarını, tartışma sonrası Ayşe Aycan'ı darp ettiğini belirtti. Daha sonra Ayşen Aycan'ı öldürdüğünü söyleyen Turgay D., talihsiz kadının cesedini Çivril'in Kıralan ve Tokça Mahalleleri arasında boş bir araziye gömdüğünü söyledi. Katil zanlısı Cumhuriyet Savcısına yer gösterme işlemi sırasında cinayeti nasıl işlediğini ve nasıl gömdüğünü bir bir anlattı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Denizli, Cinayet, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 10 yıl sonra itiraf: Kayıp kadının katil zanlısı cesedin yerini gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet’i gençlere emanet edeceğiz Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz
Önder Özen Beşiktaş’a geri döndü Önder Özen Beşiktaş'a geri döndü
TFF, Süper Lig’de 2025-26 sezonunu tescil etti TFF, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu tescil etti
Trump: İran’a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz Trump: İran'a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında

15:21
Fenerbahçe’de Hakan Safi’nin adaylığı riske girdi
Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin adaylığı riske girdi
15:09
Parkta korkunç manzara 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
15:07
Kılıçdaroğlu’nun “Arınma“ çağrısına CHP’den ilk yanıt
Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt
15:01
Fenerbahçe’den Kevin De Bruyne bombası
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası
14:47
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
14:06
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 15:52:12. #.0.4#
SON DAKİKA: 10 yıl sonra itiraf: Kayıp kadının katil zanlısı cesedin yerini gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.