Kanseri yenen minik Zeyd'in en büyük hayali gerçek oldu
Kanseri yenen minik Zeyd'in en büyük hayali gerçek oldu

21.05.2026 12:22
Sultanbeyli Gençlik ve Spor Festivali, onbinlerce vatandaşın katılımıyla büyük bir coşkuyla kutlandı. Aynı zamanda anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapan festivalde, kanseri yenen 4,5 yaşındaki Zeyd için gökyüzüne binlerce balon bırakıldı.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Henüz 3,5 yaşındayken kanser teşhisi konulan ve yaklaşık bir yıl süren zorlu tedavi sürecinin ardından kanseri yenerek sağlığına kavuşan 4,5 yaşındaki Zeyd için anlamlı bir kutlama gerçekleştirildi. Günler öncesinden yapılan duyurulara vatandaşlar kayıtsız kalmadı. 

ON BİNLERCE KİŞİ GÖKYÜZÜNE BALON BIRAKTI 

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ile birlikte sahneye çıkan Zeyd ve ailesi, Kent Meydanı’nı dolduran on binlerce kişiyle birlikte gökyüzüne balon bıraktı. Balonların gökyüzünü kapladığı o anlarda meydanda duygu dolu anlar yaşandı.

"MÜCADELE EDERSENİZ..."

Zeyd’in herkese örnek olacak bir başarıya imza attığını söyleyen Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, “Hayata tutunmak böyle bir şey. Daha küçücük yaşında hayata tutunmuş, umudunu yitirmemiş, hayat sevincini ve buradaki hayallerini gerçekleştirmek için mücadele etmiş bu yavrumuzu kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Rabbim şifa versin inşallah. Ailesini de, bu mücadelede aileye de çok teşekkür ediyoruz. Çünkü zor bir durum. Böyle bir zor durumda demek ki eğer hayatla mücadele ederseniz, ne olursa olsun günün sonunda kazanan siz oluyorsunuz, tebrik ediyoruz."

"ZEYD YAVRUMUZ MİLLETİMİZE FAYDALI BİR EVLAT OLACAK"

Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin de sahneden küçük Zeyd ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Ailesi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabbim, sağlık sıhhat versin. Vatanına milletine hayırlı bir insan olsun inşallah" dedi.

Program için çok mutlu olduklarını söyleyen Anne Kader Bilgin, “Zorlu bir tedavi sürecini başarıyla atlattığımız için çok mutluyuz. Bugün burada böylesine güzel bir program düzenlenmesi bizi de ayrıca çok mutlu etti. Belediye Başkanımız Ali Tombaş’a destekleri ve yakın ilgileri için de ayrıca teşekkür ederim.” dedi. 

Baba Sabri Bilgin ise; “Bu alanı coşkuyla dolduran ve mutluluğumuza ortak olan herkesin ayağına sağlık, çok teşekkür ederim.”

