Mersin'de Kanlı Olay: 6 Ölü 8 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de Kanlı Olay: 6 Ölü 8 Yaralı

Mersin\'de Kanlı Olay: 6 Ölü 8 Yaralı
20.05.2026 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de bir kişi 6 kişiyi öldürüp intihar etti, yaralılardan biri taburcu oldu.

Mersin'de 6 kişiyi öldürüp yakalanacağını anlayınca intihar eden şüphelinin yaraladığı 8 kişiden 1'i taburcu oldu. Karnından yaralanan ve tedavisi süren İsmail Yüksek, "Bahçemde arılarım vardı, onlara bakıyordum, (katil) 'bal var mı' diye sordu. Ben de 'daha bu zamanda bal çıkmaz' dedim, silahı sıktı" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün meydana gelen olayda Metin Öztürk (37), yaklaşık 1 yıl önce çalıştığı Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Mahallesi'ndeki kasap ve lokantada tabanca ile ateş ederek çalışan Ahmet Ercan ile iş yeri sahibi Sabri Pan'ı öldürdü. Olay yerinden 01 B 9171 plakalı beyaz renkli otomobiliyle kaçan şüpheli, Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda Niğdeli tır şoförü Gökay Selfioğlu'nu da vurarak öldürdü. Kaçmaya devam eden şüpheli, Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen eski eşi Arzu Özden'i tabanca ile vurarak, Yeniköy Mahallesi'nde Abdullah Koca'yı ise motosikletle şarampole yuvarlayarak öldürdü. Kaçmaya devam eden şüpheli, Karakütük Mahallesi'nde çobanlık yapan gençlerden Yusuf Oktay'ı öldürdü. Şüpheli, saldırıları sırasında güzergah üzerindeki 8 kişiyi de yaraladı. Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

6 kişiyi öldüren 8 kişiyi de yaralayan şüpheli jandarma ve insansız hava araçlarıyla yapılan çalışmalarda Karakütük Mahallesi Çokak Mevkiinde belirlendi. Güvenlik güçleri tarafından kıstırılan şüpheli intihar etti, cenazesi otopsi işlemleri için Mersin Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

7 yaralının tedavisi sürüyor

Hastanede tedavisi süren yaralılardan biri taburcu oldu. yaralılardan 4'ünün tedavisi Tarsus Devlet Hastanesi'ndeki servisler tedavesinin devam ettiği öğrenildi. Diğer 3 yaralının ise Toros Devlet, Mersin Şehir ile özel bir hastanede olduğu olduğu bildirildi. Mersin Valisi Atilla Toros'unda ziyaret ettiği yaralıların hayatı tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

"Önce bal sordu sonra sıktı"

Yaralılardan 47 yaşındaki İsmail Yüksek," Yeni Köy Mahallesi'ndeki bahçemde arılarım vardı, onlara bakıyordum. Adam (katil) geldi soğukkanlı bir şekilde, 'bal var mı' diye sordu. Ben de 'daha bu zamanda bal çıkmaz' dedim, silahı sıktı. İkinciye adama baktığımda silahını tekrar doğrultmuştu, ben hemen yere yattım. Bir daha sıktı, ondan sonra arabasına bindi, geçti gitti" dedi.

İlk yarayı mide boşluğundan aldığını da anlatan Yüksek, birde kalçadan vurulduğunu ikinci sıkışta mı olduğunu bilemediğini söyledi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Cinayet, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Kanlı Olay: 6 Ölü 8 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz
Aziz Yıldırım’ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı
Türkiye’den Yunanistan’a ’Pontus’ tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin Türkiye'den Yunanistan'a 'Pontus' tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin
Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün’ü kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün'ü kabul etti

14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı” sorusuna dikkat çeken yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
13:20
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu Cinayetin nedeni kan dondurdu
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 14:25:21. #.0.5#
SON DAKİKA: Mersin'de Kanlı Olay: 6 Ölü 8 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.