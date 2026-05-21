Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 17 ünlü isim gözaltına alındı

21.05.2026 13:22
İstanbul’da ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Serenay Sarıkaya dahil 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yurt dışında olduğu öğrenilen Sarıkaya, ilk açıklamasında Türkiye’ye dönerek gerekli işlemleri yerine getireceğini söyledi. Operasyon kapsamında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Berkay Şahin ve Onur Tuna’nın da aralarında bulunduğu 17 ünlü isim gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Gelen ihbarlar, incelenen dijital materyaller ve elde edilen bilgiler doğrultusunda kamuoyunda tanınan bazı isimlerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı yönünde makul şüphe oluştuğu belirtildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saatlerinde İstanbul’un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçeleri ile Muğla’da belirlenen toplam 25 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SERENAY SARIKAYA’DAN İLK AÇIKLAMA

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan oyuncu Serenay Sarıkaya, gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Uzun süredir planladığı yurt dışı seyahatinde olduğunu belirten Sarıkaya şu ifadeleri kullandı:

“Merhaba… Uzun süreden beri planladığım yurtdışı seyahatinde aldım haberi… Mümkün olan en kısa sürede ülkeme dönüp tüm gerekli prosedürleri yerine getireceğim herkesin yaptığı gibi… Ben iyiyim bir sorun yok merak eden herkese sevgiler…”

Sarıkaya’nın açıklaması kısa sürede gündem olurken, oyuncunun Türkiye’ye dönüşünün ardından ifade vermesi bekleniyor.

Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi ünlü şarkıcı Mert Demir'de aynı soruşturma kapsamında geçtiğimiz aylarda gözaltına alınmış ve test sonucu negatif çıkmıştı. 

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda aralarında Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna, Berkay Şahin, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Hanzade Gürkanlar ve Yasemin İkbal’in de bulunduğu 17 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Soruşturmada adı geçen diğer isimler arasında Tan Taşçı, Yağmur Ünal, Mirgün Sırrı Cabas, Hakan Aydın (Blok 3), Niran Ünsal, Eren Kesimer, Serenay Sarıkaya ve Semiha Bezek de yer aldı.

Gözaltı kararı verilen isimler (Tam liste):

    • Berkay ŞAHİN
    • Tan TAŞÇI
    • Yağmur ÜNAL
    • Mirgün Sırrı CABAS
    • Hakan AYDIN (BLOK 3)
    • Mabel MATİZ(Fatih KARACA)
    • Feyza CİVELEK
    • Niran ÜNSAL
    • Volkan BAHÇEKAPILI
    • Onur TUNA
    • Osman Haktan CANEVİ
    • Aslıhan TURANLI
    • Eren KESİMER
    • Kübra İmren SİYAHDEMİR
    • Mehmet Rahşan
    • Cansu TEKİN
    • Özgür Deniz CELLAT
    • Yasemin İKBAL
    • Tarık TUNCA BAKIR
    • Hanzede GÜRKANLAR
    • Aycan YAĞCI
    • Tuğçe POSTOĞLU
    • Eda DORA
    • Semiha BEZEK

    TAN TAŞÇI: BEN DE MEDYADAN ÖĞRENDİM

    Soruşturmada adı geçen şarkıcı Tan Taşçı da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Adının operasyonla birlikte gündeme geldiğini basından öğrendiğini belirten Taşçı şu ifadeleri kullandı:

    “Bahsi geçen yasaklı madde operasyonunda adımın geçtiğini ben de sizler gibi sosyal medyadan ve magazinden öğrendim. Açıkçası ben de şaşkınım. Şu an Bodrum’daki evimdeyim ve planlanan konserlerimiz için İzmir’e hareket etmek üzereyim. Konuyla ilgili resmi süreci avukatım aracılığıyla takip ediyor, detaylı bilgiyi kendisinden bekliyorum.”

    “KONSERLERİMİ İPTAL ETMEDİM”

    Tan Taşçı açıklamasının devamında planlanan konserlerinde herhangi bir iptal olmadığını belirtti. Ünlü şarkıcı, “Planlanan konserlerimizle ilgili şu an için herhangi bir aksama ya da iptal durumu söz konusu değildir. Gelişmeleri netleştikçe doğrudan sizlerle paylaşacağım” dedi.

    MİRGÜN SIRRI CABAS: DÜN BABAMI KAYBETTİM

    Gazeteci ve sunucu Mirgün Sırrı Cabas da hakkındaki gelişmeler sonrası açıklama yaptı. Babasının cenazesi nedeniyle İzmir’de bulunduğunu belirten Cabas şu ifadeleri kullandı:

    “Bu sabah ismimin bir soruşturmada geçtiğini basından öğrendim. Dün babamı kaybettim, babamın cenazesi için İzmir’deyim. Avukatlarım soruşturma makamıyla görüşüyor, bilgi sahibi olunca gereğini yapacağım. Merak etmeyin.”

    SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken, gözaltı kararı verilen isimlerle ilgili adli sürecin devam ettiği belirtildi. Operasyon kapsamında elde edilen dijital materyaller ve diğer delillerin incelemeye alındığı ifade edildi.

    EVLERDEKİ ARAMALARDA DİKKAT ÇEKEN BULGULAR

    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda elde edilen bazı materyallerin soruşturma dosyasına dahil edildiği öğrenildi. Operasyon kapsamında evlerden çıkan bulguların incelemeye alındığı belirtildi.

    Rapçi Blok 3'ün adres aramasında ele geçirilenler

    Ünlülerin doktoru olarak bilinen Mehmet Rahşan'ın ev ve iş yerinden çıkanlar

