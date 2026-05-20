TÜGVA Yaz Okulu tanıtıldı! 500 bin genci ağırlayacak

İstanbul'da TÜGVA tarafından hayata geçirilen "Yaz Okulu Projesi"nin 2026 yılı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak "Dijital mecra karşısında çocuklarımızı korumak zorundayız" ifadelerini kullanırken, TÜGVA Genel Başkanı Beşinci "Türkiye Gençlik Vakfı olarak bizler yaz okullarımızı ve doğa kamplarımızı başlatıyoruz. Bu yılki hedefimiz 500 bin evladımıza ulaşmak" dedi.

Bu yıl "Renklensin Yaz Okulumuz" temasıyla gerçekleşecek okulun Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, gençlerin dijital bağımlılıklarına dair artış kaydedildiğini, ailelerin bu hususta kritik role sahip olduğunu belirtti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun yayınladığı, 20 binden fazla öğrenciyle yapılan bir çalışmadan örnek veren Albayrak, çalışmanın gençlerin yüzde 35'inin dijital bağımlılık konusunda alarm veren bir seviyede olduğunu, bu gençlerin büyük bir kısmının dijital okuryazarlık anlamında da yetersiz bir olgunlukta olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Albayrak, bir başka araştırmanın da gençlerin yüzde 33'ünün yapay zekayla yazışmanın insanla konuşmaktan daha kolay olduğunu düşündüğünü gösterdiğini, bunun ciddi anlamda sorgulanması gereken bir durum olduğunu söyledi.

Gençlerin yönlerini belirlerken yapay zekayı kullandığına işaret eden Albayrak, "Güvenli liman gibi görülen dijital mecralara biraz daha yakından baktığınızda aslında çok zehirli, çok sınırlı sayıda şirketin elinde algoritmalarının oluşturulduğu bir yapı. En büyük yapay zeka araçlarından bir tanesi çok ciddi anlamda manipülasyon yapıyor." dedi.

"DİJİTAL MECRA KARŞISINDA ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Albayrak, şunları kaydetti:

"Mevcut makineler her ne kadar günlük hayatımızı kolaylaştırıyor gibi görünse de kendi içinde barındırdığı çok zehirli, karanlık, yaşadığımız toplumda beğenmediğimiz pek çok şeyi aslında yineleyen ve belki biraz daha sisli bir hale getiren bir algoritmaya sahip. Dolayısıyla bizlerin yetişkinler olarak çocuklarımıza karşı en temel sorumluluğu iyimser bir tavır içinde olmamak. Dijital mecra karşısında çocuklarımızı korumak zorundayız. Bunun özgürlüklerle, ifade özgürlüğüyle hiçbir alakası yok. Çocuğunuza bile isteye zehir vermezsiniz, bozuk bir yemek yedirmezsiniz."

Yetişkinlere büyük sorumluluk düştüğünü aktaran Albayrak, "Maraş'ta, Urfa'da yaşadığımız hadiselerin Türk toplum kodlarıyla, Türk medeniyet kodlarıyla uzaktan yakından anlaşılabilecek bir tarafı yok." ifadelerini kullandı.

Albayrak, "Birbirine benzeyen bir dünyada dijitalleşme bütün ülkelerin meselesi ve bu dijital mecralarda yetişen çocuklar sanki bizlerin çocukları değil. Dolayısıyla çocuklarımızdan elimizi çekmemek gibi bir sorumluluğumuz var. Bu alanı tehlikelere karşı koruma sorumluluğumuz var. Ailelere çok iş düşüyor. Onlar da haklı olarak 'Biz nasıl koruyacağız ki?' diye soruyorlar. Dijital mecraların bağımlılık yapmak gibi bir meselesi var." değerlendirmesinde bulundu.

"EVLATLARIMIZI KURDA YEM ETMEYECEĞİZ"

Bağımlılığın ortak bir mekanizması olduğunu kaydeden Albayrak, "Biz bu konudaki avcıyı tanıyoruz. Av olanın da çocuklarımız olmasını istemiyoruz. Evlatlarımızı, kuzularımızı kurda yem etmeyeceğiz." diye konuştu.

Albayrak, yakın zamanda oluşturulan dijital mecralarla ilgili düzenlemeyi çok önemli bulduğunu kaydederek, "TÜGVA'nın bu çalışmasını, 'taşın altına elini koymak' olarak değerlendiriyorum. Ailelerin, çocuklarını özellikle de çok uzun bir yaz tatilinde nasıl, neyle meşgul edeceklerini hem zihnen hem bedenen hem manen bilmediklerini görüyorum. Dolayısıyla zorlandıklarını görüyorum. Hele çalışan anne babaların hanelerinde işin daha da zor olduğu tabii ki çok anlaşılabilir bir şey." ifadelerini kullandı.

Yaz Okulu gibi projelerin ücretsiz olmasının toplumsal bir iyilik hareketi olduğunu, güvenli alanları sağladığını aktaran Albayrak, emeği geçenlere teşekkür etti.

"TOPYEKÜN BİR ŞEKİLDE GENÇLERİMİZİN GELİŞİM SÜRECİNDE SORUMLULUK ÜSTLENMELİYİZ"

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de bir eğitim seferberliğinin çağrısını yapmak için toplandıklarını söyledi. Dünyanın büyük bir değişim yaşadığını, teknolojinin geliştiğini, mesleklerin dönüştüğünü vurgulayan Beşinci, hızlı değişen bir çağda gençleri yalnızca sınavlara hazırlamanın yetmediğini, gençleri çağın gerekleriyle donatırken kendi değerlerinden koparmamak gerektiğini belirtti.

Beşinci, gençlerin zihninin, fikirlerinin, zamanının ve hatta hayallerinin bile küresel sistem tarafından şekillendirildiğine işaret ederek, "Gençlerimiz her gün binlerce görüntü, fikir, akıl ve yönlendirme arasında kendi kimliğini korumaya çalışıyor. Bizler bu gençliği sadece eleştirmek, yadırgamak değil, onların vermiş olduğu bu mücadeleyi anlamak zorundayız. Onların yanında olabilmeyi ve kalabilmeyi başarmak zorundayız." dedi.

Eğitimin yalnızca öğretmenlerin ya da okulların omuzlayabileceği bir mesele olmadığını belirten Beşinci, "Aile, okul, sivil toplum kuruluşları, medya kuruluşları ve toplumun tüm dinamikleri topyekun bir şekilde gençlerimizin gelişim sürecinde sorumluluk üstlenmelidir." diye konuştu.

"HEDEFİMİZ 500 BİN EVLADIMIZA ULAŞMAK"

Beşinci, "Türkiye Gençlik Vakfı olarak bizler yaz okullarımızı ve doğa kamplarımızı başlatıyoruz. Bu yılki hedefimizi 500 bin evladımıza ulaşmak üzere koyuyoruz. Gençlerimiz burada Kur'an-ı Kerim'in nuruyla kalbini, sporun disipliniyle bedenini, bilginin gücüyle zihnini tahkim ediyoruz. İlmihalden adabımuaşerete, binicilikten okçuluğa, yüzmeden santranca, tiyatrodan doğa yürüyüşlerine kadar çok zengin bir müfredata sahip yaz okullarımıza ortaokullu tüm gençlerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

6 HAFTA BOYUNCA DEVAM EDECEK

Ücretsiz yapılacak TÜGVA Yaz Okulu'na ilişkin soruları cevaplayan Beşinci, şunları kaydetti:

"Yaz okullarımız 6 hafta boyunca, temmuz ayı itibarıyla başlamış olacak. Başvurular bugün itibarıyla web sitemiz üzerinden alınmaya başlandı. Anadolu'nun dört bir tarafına inşallah yayılmış olacak. Buraya bütün ortaokullu öğrencilerimiz katılabilir. Doğa kamplarımız 3 gece 4 gün süresince olacak o da temmuz ayı boyunca devam edecek. Tematik kamplarımız da olacak, birçok etkinliğe gençlerimizle ortak şekilde imza atmış olacağız."

Tanıtım programında, yazar Prof. Dr. Sadettin Ökten, yazar Ekrem Demirli, Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü İpek Coşkun Armağan, Prof. Dr. Oytun Erbaş, yazar Hayati İnanç, yazar Merve Gülcemal, gazeteci İbrahim Zahid Altay, yazar Hatice Kübra Tongar ile yazar Sıtkı Aslanhan da fikir ve görüşlerini paylaştığı birer konuşma yaptı.

Programa, davetlilerin yanı sıra çok sayıda ortaokul öğrencisi katılım sağladı.

  11361136jJ 11361136jJ:
    gelsin paracıklar yardımlar
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
