Final maçına çıkacak olan Konyaspor, Antalya'ya dualarla uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Final maçına çıkacak olan Konyaspor, Antalya'ya dualarla uğurlandı

20.05.2026 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalya'da Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Konyaspor, edilen duaların ardından Antalya'ya uğurlandı.

TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile yapacağı maç için Antalya'ya gitti.

KONYASPOR ANTALYA'YA DUALARLA UĞURLANDI

Antalya'ya hareket öncesinde Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve protokol üyeleri, Kayacık Tesisleri'nde takımla bir araya geldi. Vali Akın ve Başkan Altay, Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker ile yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü İlhan Palut'a başarı diledi. Edilen duanın ardından yeşil-beyazlı kafile, taraftarların meşale ve tezahüratları eşliğinde yola çıktı. Çok sayıda taraftar, oluşturdukları araç konvoyuyla takım otobüsüne kent çıkışına kadar eşlik ederek, sevgi gösterilerinde bulundu.

Final maçına çıkacak olan Konyaspor, Antalya'ya dualarla uğurlandı

''HEDEFİMİZ KUPAYI KAZANMAK''

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, tek hedeflerinin kupayı şehre getirmek olduğunu belirterek, "Hedefimiz kupayı kazanmak. İnşallah amacımıza ulaşacağız ve kupayı Konya'mıza getireceğiz. Bu yolda Konyaspor'umuza başarılar diliyorum." dedi.

Final maçına çıkacak olan Konyaspor, Antalya'ya dualarla uğurlandı

''İNŞALLAH ŞEHRİMİZİ MUTLU EDERİZ''

Teknik Direktör İlhan Palut da kendilerini yalnız bırakmayan camiaya teşekkür ederek, "Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. En iyisini yapmak için gidiyoruz. İnşallah şehrimizi mutlu ederiz." ifadelerini kullandı.

Final maçına çıkacak olan Konyaspor, Antalya'ya dualarla uğurlandı

MAÇ NE ZAMAN?

Konyaspor ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 22 Mayıs Cuma günü Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Final maçına çıkacak olan Konyaspor, Antalya'ya dualarla uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ALI YANIK ALI YANIK:
    Konya Antalya arası 2 saat olması Trabzon ile 22 saat olması her ne kadar Trabzonspor'a karşı haksızlık olsa bile Trabzonspor taraftar gücünü Konya değil Kenya bile olsa arkasına alıp Trabzonspor kupayı alacaktır. 4 2 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    İyice şaşırdılar,kafayı yediler artık,islamla futbolun alakası ne?? 1 1 Yanıtla
  • Ali Tarkan Erdal Ali Tarkan Erdal:
    Boş işler. Duayla olacak iş mi ? Trabzonspor sanki bu ülkenin takımı değil mi müslüman değil mi? Trabzonspor vurur geçer sizde maç sonu mefta Konyaspor için Sübhaneke okumaya devam ederseniz 1 1 Yanıtla
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Bir aspirin kadar faydası yok. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amasra’da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80’e ulaştı Amasra'da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80'e ulaştı
Milli takım için marş yazacak mı Tarkan net konuştu Milli takım için marş yazacak mı? Tarkan net konuştu
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Gençlerbirliği’nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası’na gidiyor Gençlerbirliği'nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası'na gidiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de
Julian Schuster, İstanbul’da tarih yazabilir Julian Schuster, İstanbul'da tarih yazabilir
Tarihi final Tüpraş Stadyumu’nda bir ilk yaşanacak Tarihi final! Tüpraş Stadyumu'nda bir ilk yaşanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençliğin en büyük sorunu sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençliğin en büyük sorunu sosyal medya
Malatya’da 18 yaşındaki genç kız parkta ölü bulundu Malatya'da 18 yaşındaki genç kız parkta ölü bulundu
Aziz Yıldırım’dan stat müjdesi Kapasitesine kadar söyledi Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! Kapasitesine kadar söyledi
ABD’de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı ABD'de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı

17:30
Tokat’ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
17:28
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
17:20
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
17:06
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
17:01
Miray Daner, AK Parti’ye katılan Özlem Çerçioğlu’na gelin oluyor
Miray Daner, AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'na gelin oluyor
16:46
CHP’de neler oluyor İşte Kılıçdaroğlu’nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
CHP'de neler oluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
15:53
MİT’in yayımladığı 1942 tarihli belgede Hitler propagandası detayı
MİT'in yayımladığı 1942 tarihli belgede Hitler propagandası detayı
14:56
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele Ben-Gvir’in yüzüne “Özgür Filistin“ diye haykırdı
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
14:47
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
14:06
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 18:50:52. #7.12#
SON DAKİKA: Final maçına çıkacak olan Konyaspor, Antalya'ya dualarla uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.