Arsenal’in genç yeteneği Max Dowman, Premier Lig şampiyonluğu sonrası okulunda unutulmaz anlar yaşadı. 16 yaşındaki futbolcu arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, 22 yıl aradan sonra Premier Lig şampiyonluğuna ulaştı. Londra ekibinin tarihi başarısı kulüpte büyük sevinç yarattı.
Arsenal altyapısının en dikkat çeken isimlerinden biri olan 16 yaşındaki Max Dowman da şampiyonluk sonrası gündeme geldi. Genç futbolcunun okulundaki karşılanma anları büyük ilgi gördü.
Şampiyonluğun ardından okuluna giden Max Dowman, öğrenciler ve öğretmenler tarafından alkışlarla karşılandı. Koridorda oluşan kalabalığın genç yıldızı adeta bir kahraman gibi karşıladığı görüldü.
Arkadaşlarının tezahüratlar yaptığı anlar dikkat çekti. İngiliz basını genç futbolcunun okulda “krallar gibi” karşılandığını yazdı. Max Dowman, Arsenal altyapısının en büyük yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor. Genç oyuncunun kulüpte geleceğin yıldız adayları arasında yer aldığı belirtiliyor.
Arsenal’de gelen şampiyonluğun ardından hem taraftarlar hem altyapı oyuncuları büyük sevinç yaşamaya devam ediyor. 22 yıllık hasretin sona ermesi kulübün her kademesinde kutlanıyor.
Son Dakika › Spor › Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?