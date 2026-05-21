Oğluna aldığı forma canından ediyordu! Öldüresiye dövüldü

İngiltere’de yaşanan olay futbol dünyasında şok etkisi yarattı. Manchester United taraftarı olduğu belirtilen bir adamın, oğluna Chelsea forması alan eski sevgilisine saldırdığı ortaya çıktı.
30 yaşındaki Paris Shears’ın, oğluna 10. yaş günü hediyesi olarak Chelsea forması aldığı belirtildi. Ancak Manchester United taraftarı olan eski sevgilisi Robert Lee Hastings’in bu duruma öfkelendiği ifade edildi.
İddiaya göre Hastings, Chelsea formasını gördükten sonra Paris Shears’a saldırdı. Kadının duvara fırlatıldığı ve boğazının sıkıldığı belirtildi.
Paris Shears yaşadığı korku dolu anları, "Beni duvara fırlattı, boğmaya başladı. Bilincim gidip geliyordu" ifadelerini kullanarak anlattı. Kadın daha sonra çocuklarına zarar vermesinden korktuğu için saldırganın peşinden koştuğunu söyledi.
Paris Shears, Robert Lee Hastings’in daha önce de kendisine şiddet uyguladığını açıkladı. Kadın, video oyunu oynarken yapılan bir yorum sonrası saçından tutulup tokatlandığını anlattı.
Paris, Nisan 2024’te ilişkiyi bitirdiğini ve Hastings’i polise şikayet ettiğini söyledi. Saldırganın Eylül 2024’te gözaltına alındığı öğrenildi.
Robert Lee Hastings, Southampton Kraliyet Mahkemesi’nde görülen davada, kasten boğma darp baskıcı davranış suçlarından suçlu bulundu. Mahkeme sanığa 18 ay ertelenmiş hapis cezası ve 5 yıl uzaklaştırma kararı verdi.
Paris Shears, olay sonrası hayatının tamamen değiştiğini söyledi. Kadın, "Günde 24 saat korku içindeyim. O hayatına devam ediyor ama ben kendi evimde mahkum gibiyim" ifadelerini kullandı.
Yaşadığı süreç sonrası Paris Shears, geç yapılan suç itiraflarında ceza indirimi uygulanmaması için imza kampanyası başlattı. İngiltere’de olay büyük yankı uyandırdı.
