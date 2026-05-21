Oğluna aldığı forma canından ediyordu! Öldüresiye dövüldü

İngiltere’de yaşanan olay futbol dünyasında şok etkisi yarattı. Manchester United taraftarı olduğu belirtilen bir adamın, oğluna Chelsea forması alan eski sevgilisine saldırdığı ortaya çıktı.

CHELSEA FORMASI KRİZ ÇIKARDI

30 yaşındaki Paris Shears’ın, oğluna 10. yaş günü hediyesi olarak Chelsea forması aldığı belirtildi. Ancak Manchester United taraftarı olan eski sevgilisi Robert Lee Hastings’in bu duruma öfkelendiği ifade edildi.

DUVARA FIRLATIP BOĞMAYA ÇALIŞTI

İddiaya göre Hastings, Chelsea formasını gördükten sonra Paris Shears’a saldırdı. Kadının duvara fırlatıldığı ve boğazının sıkıldığı belirtildi.

“BİLİNCİM GİDİP GELİYORDU”

Paris Shears yaşadığı korku dolu anları, "Beni duvara fırlattı, boğmaya başladı. Bilincim gidip geliyordu" ifadelerini kullanarak anlattı. Kadın daha sonra çocuklarına zarar vermesinden korktuğu için saldırganın peşinden koştuğunu söyledi.

ŞİDDETİN DAHA ÖNCE DE YAŞANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Paris Shears, Robert Lee Hastings’in daha önce de kendisine şiddet uyguladığını açıkladı. Kadın, video oyunu oynarken yapılan bir yorum sonrası saçından tutulup tokatlandığını anlattı.

POLİSE ŞİKAYET ETTİ

Paris, Nisan 2024’te ilişkiyi bitirdiğini ve Hastings’i polise şikayet ettiğini söyledi. Saldırganın Eylül 2024’te gözaltına alındığı öğrenildi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Robert Lee Hastings, Southampton Kraliyet Mahkemesi’nde görülen davada, kasten boğma darp baskıcı davranış suçlarından suçlu bulundu. Mahkeme sanığa 18 ay ertelenmiş hapis cezası ve 5 yıl uzaklaştırma kararı verdi.

“KENDİ EVİMDE MAHKUM GİBİYİM”

Paris Shears, olay sonrası hayatının tamamen değiştiğini söyledi. Kadın, "Günde 24 saat korku içindeyim. O hayatına devam ediyor ama ben kendi evimde mahkum gibiyim" ifadelerini kullandı.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI

Yaşadığı süreç sonrası Paris Shears, geç yapılan suç itiraflarında ceza indirimi uygulanmaması için imza kampanyası başlattı. İngiltere’de olay büyük yankı uyandırdı.