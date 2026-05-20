Kapıkule\'de gurbetçiye 227 bin liralık hız cezası

20.05.2026 17:48
Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurtdışına çıkmak isteyen gurbetçi sürücü, Türkiye'de aracıyla hız yaptığı için 227 bin TL'lik trafik cezasıyla karşılaştı. Cezayı ödeyerek çıkış yapabilen sürücü, diğer sürücülere hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurtdışına çıkış yapmak isteyen gurbetçi vatandaş, adına yazılan 227 bin TL'lik trafik cezasını görünce hayrete düştü.

HIZ İHLALLERİ NEDENİYLE 227 BİN TL CEZA KESİLDİ

İddiaya göre sürücü, Türkiye'nin farklı noktalarında yaptığı hız ihlalleri nedeniyle elektronik denetim sistemlerine defalarca yakalandı. Sınır kapısındaki kontroller sırasında sürücünün adına toplam 227 bin TL trafik cezası bulunduğu ortaya çıktı.

CEZAYI ÖDEDİKTEN SONRA ÇIKIŞ YAPABİLDİ

Borcu nedeniyle çıkış işlemleri durdurulan vatandaş, cezayı ödedikten sonra yurtdışına çıkış yapabildi. Yaşadığı durumu cep telefonu kamerasıyla anlatan sürücü, Türkiye'de bulunduğu süre boyunca birçok kez hız yaptığını belirterek diğer sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Vatandaş, "227 bin TL ceza ödedim. Her yerde radar var, yavaş gidin. Param olmasaydı burada kalmıştım" dedi. Yetkililer, otoyol ve şehirlerarası yollarda hız ihlallerinin elektronik sistemlerle anlık tespit edildiğini belirterek sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. 

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 18:15:07.
