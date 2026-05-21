Dünya Kupası\'na çağrılan Neymar\'a hayatının şoku

21.05.2026 13:36
Carlo Ancelotti tarafından Dünya Kupası kadrosuna çağrılan Neymar’ın baldır sakatlığı yaşadığı ortaya çıktı. Brezilyalı yıldızın turnuvanın ilk maçlarında oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor.

2023 yılından sonra ilk kez Brezilya Milli Takımı’na çağrılan Neymar için kötü haber geldi. Yıldız futbolcunun Dünya Kupası öncesi yaşadığı sakatlık endişe yarattı.

ANCELOTTI KADROYA ÇAĞIRDI

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 2026 Dünya Kupası kadrosuna Neymar’ı da dahil etti. Santos forması giyen yıldız futbolcunun uzun süre sonra yeniden milli takıma dönmesi büyük sevinç yaratmıştı.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ ŞOK GELİŞME

Ancak Neymar hakkında kısa süre sonra dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı. ESPN’de yer alan habere göre Brezilyalı yıldızın fiziksel durumu teknik heyeti endişelendirmeye başladı.

BALDIR SAKATLIĞI YAŞIYOR

Haberde Neymar’ın baldır sakatlığıyla mücadele ettiği belirtildi. Bu nedenle yıldız futbolcunun Dünya Kupası’nın ilk maçlarında forma giyip giyemeyeceği konusunda soru işaretleri oluştu.

FAS MAÇI RİSKE GİREBİLİR

Brezilya’nın 14 Haziran’da Fas ile oynayacağı Dünya Kupası maçında Neymar’ın sahada olup olmayacağı netlik kazanmadı. Teknik heyetin oyuncunun sağlık durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

SANTOS’TA OYNAMAYACAK

Neymar’ın yaşadığı problem nedeniyle Santos’un kalan maçlarında forma giymeyeceği ifade edildi. Brezilyalı yıldızın tamamen Dünya Kupası’na hazırlanması için dinlendirileceği aktarıldı.

1.5 YIL SONRA DÖNMÜŞTÜ

Neymar, ön çapraz bağ sakatlığı sonrası uzun süre milli takım formasından uzak kalmıştı. Yıldız futbolcu yaklaşık 1.5 yıl sonra yeniden Brezilya kadrosuna çağrılmıştı.

GÖZLER NEYMAR’DA

Dünya Kupası öncesi yaşanan bu gelişme Brezilya’da büyük endişe yarattı. Futbolseverler Neymar’ın turnuvaya yetişip yetişemeyeceğini merakla bekliyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 13:39:55.
