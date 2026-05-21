Fatih Erbakan, iktidar olmaları halinde asgari ücreti 50 bin TL yapacak formülü verdi

21.05.2026 14:29
Haberler.com stüdyolarında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidar olmaları halinde asgari ücreti 50 bin TL'nin üzerine çıkaracak formülü anlattı.

Haberler.com ekranlarında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ekonomideki problemler üzerine çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. 

"DENK BÜTÇENİN YAPILMASI LAZIM"

"İktidara gelmeniz durumunda ekonomik anlamda ilk icraatınız ne olur?" sorusunu yönelttiğimiz Fatih Erbakan, şu ifadelere yer verdi: "İlk icraat mutlaka denk bütçenin yapılmasıdır. Denk bütçenin yapılabilmesi şu açıdan önemli. Bu sene devletin verdiği faiz, 2026 yılında ödeyeceği faiz 60 milyar dolar seviyesinde. 60 Milyar dolar AK Parti iktidarının 23 senede yaptığı bütün özelleştirmelerden elde ettiği gelir kadar bir para... Yani düşünün, 23 senelik iktidar, 80 senelik cumhuriyetin varlıklarını, fabrikalarını, sanayi tesislerini satmış, özelleştirmiş. Elde ettiği para 60 milyar dolar, bunu götürüp bir senede faize veriyorsunuz. Bu korkunç bir şey. Dolayısıyla denk bütçenin yapılması lazım.

"İMTİYAZLI HOLDİNGLERE HAKSIZ KAYNAK AKTARIMIZ VAR"

 Denk bütçe nasıl yapılacak? Birincisi kamuda israfın önlenmesi lazım. İkincisi imtiyazlı holdinglere haksız kaynak aktarımının engellenmesi lazım. Örneğin 2.4 trilyon lira gelir vergisi ve kurumlar vergisinden muafiyet sağlıyor bu sene hükümet. Bunun 1 trilyon lirası 8 tane holdingin vergi borcunu silmek demek. Yani siz bunların 1 trilyon lira vergi alacağınızı bunlardan almıyorsunuz. Diğer taraftan 250 milyar lira garanti ödemesi var şehir hastaneleri, havaalanları, köprüler, otoyollar. Bunun da hemen hemen üçte ikisi fazladan verilen bir para... Dolayısıyla 1.25 trilyon imtiyazlı holdinglere haksız kaynak aktarımı var. İki trilyon israf var, 2.7 trilyon da faize para gidiyor. Bunların kurtarılması, engellenmesi ve millete verilmesi lazım.

"İSRAFTAN KURTARDIĞINIZ İMKANI MİLLETE VERECEKSİNİZ"

Denk bütçeyi yapmak için israfı önleyeceksiniz, imtiyazlı o kişilere haksız kaynak aktarımını önleyeceksiniz. Ve Yeniden Refah Partimizin ortaya koyduğu Milli Kaynak Paketleri kitabındaki kaynakları harekete geçirerek bu kaynaklarla denk bütçe yapacaksınız. Denk bütçe yaptığınız zaman yeniden borç almayacağım demek bu ve her sene verdiğiniz 60 milyar dolar faizden kurtulmak demek. Bu faizden de kurtulduğunuz zaman hem bu imkanı, hem milli kaynak paketleriyle oluşturduğunuz imkanı, hem imtiyazlı holdinglerden kurtardığınız imkanı, hem de israftan kurtardığınız imkanı millete vereceksiniz. İşçiye, memura, emekliye, sanayiciye, girişimciye, çiftçiye, köylüye. Ve önce millet anlayışıyla milletin yüzünü güldüreceksiniz. Bu 96-97'de yapıldı.

"ASGARİ ÜCRET 50 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKAR"

Bu söylediklerinin, söylediğiniz şeylerin hayata geçmesi durumunda asgari ücret bir defa en azından 50 bin liranın üzerine çıkar. Emekli maaşı asgari ücret seviyesine gelir. Ve tabii ki bu imkanlar sağlandığı zaman doğalgaz, elektrik ve akaryakıtta da yüzde ellilik indirimler yapılabilmesi mümkün olur. Yani maaşların yüzde yüz artması ve doğalgaz, elektrik, akaryakıt gibi temel giderlerde de yüzde ellilik bir azalma hemen millete yansıtılabilir. 

"PAYLAŞIMDA ADALET YOK"

İmkan var, kaynak var ama paylaşımda adalet yok. İmtiyazlı holdinglere gidiyor. Örneğin bir maden... Boyabat'ta, Sinop'ta bir bakır madeni. MTA'nın raporuna göre 480 milyar liralık cevher var. 3,5 Milyar liraya özelleştirildi. Meşhur bir holdinge verildi, ismi lazım değil. Siz milletin 470 milyar lirasını holdingin cebine koydunuz. Bunların engellenmesi ve buralardan kurtarılan paralarla milletin yüzünün güldürülmesi lazım. Para var, imkan var ama tercihler yanlış, ekonomi yönetimi yanlış, paylaşımda adalet yok, öncelikler yanlış. Önce faiz, önce israf, lüks şatafat, önce imtiyazlılar. Hayır biz diyoruz ki Milli Görüş Yeniden Refah Partisi geldiği zaman önce millet, önce mazlumlar, önce ezilenler diyecek. Ve bu imkanları milletin inşallah hizmetine sunacak."

