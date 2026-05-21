Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi sarsan videosuna yanıt

21.05.2026 14:49
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yayımladığı videolu mesaj parti içinde yeni tartışmaları beraberinde getirirken, dikkat çeken bir değerlendirme de Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’ndan geldi. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun videosunu izlemediğini belirterek, “İçim el vermedi” dedi.

CHP’de siyasi gündem, Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajın ardından hareketlendi. Kılıçdaroğlu mesajında parti içinde “arınma” çağrısı yaparken, açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, CHP’nin gerektiğinde kendi içinde hesaplaşabileceğini belirterek, “Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez” ifadelerini kullanmıştı.

DİLEK İMAMOĞLU: İÇİM EL VERMEDİ

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına ilişkin konuşan Dilek İmamoğlu ise T24’e yaptığı değerlendirmede dikkat çeken ifadeler kullandı.

İmamoğlu, “Kılıçdaroğlu’nun videosunu izleyemedim, içim el vermedi” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NUN "ARINMA" MESAJI

Uzun süredir hakkındaki iddialarla ilgili doğrudan açıklama yapmayan Kemal Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabından yayımladığı videoda parti yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu.

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara da değinen Kılıçdaroğlu, parti içinde “arınma” çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu açıklamasında, siyasetin temiz kalması gerektiğini vurgulayarak CHP’nin tarihsel misyonuna dikkat çekti. Partinin “kutsal bir emanet” olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz” sözleriyle dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Değerli dostlarım, cesur yol ve dava arkadaşlarım ve bu güzel ülkenin vicdan sahibi asil yurttaşları…

Bir milletin geleceği siyasetin aklıyla, vicdanıyla ve ahlakıyla şekillenir. Milletin helal sofraları temiz siyasetle bereketlenir. Çünkü kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker.

İşte bu yüzden siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak, bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur. Dostlarım, bu ağır sorumluluk herkesten önce ve herkesten daha fazla Cumhuriyet Halk Partililerinin görevidir.

İkincisi, koca bir çınardır Cumhuriyet Halk Partisi! Bu milletin yokluk içinden ayağa kalkma iradesidir. Darbeler görmüştür, boyun eğmemiştir. Kapatılmıştır, teslim olmamıştır. Baskılar yaşanmıştır ama asla diz çökmemiştir, teslim alınamamıştır. Dostlarım, Cumhuriyet Halk Partisi kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan ve milletimizin istiklal iradesinin üzerinde tecelli ettiği bir ruhtur. Ruhaniyete ihanet olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz."

  • Mert kursun Mert kursun :
    bir git bu ne koltuk sevdasıymış 0 1 Yanıtla
