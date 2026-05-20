Kongo'da ADF Saldırısı: 17 Sivil Hayatını Kaybetti

20.05.2026 19:06
KCD'nin Ituri eyaletinde ADF isyancı grubunun saldırısında 17 sivil yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri, Ituri eyaletine bağlı Mambasa bölgesindeki Babila-Babombi kasabasında sivillere yönelik silahlı saldırı düzenledi.

SALDIRIDA 17 KİŞİ ÖLDÜ

Çok sayıda evi ateşe veren ADF üyelerinin saldırısında, ilk belirlemelere göre 17 sivil hayatını kaybetti. Çok sayıda evin ateşe verildiği öğrenildi.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Kongo, Dünya, Son Dakika

