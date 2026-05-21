Bakan Çiftçi\'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna, Berkay Şahin ve Tan Taşçı'nın da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. 25 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in de katıldığı, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda düzenlenen son uyuşturucu operasyonuyla ilgili konuştu.

"ÜNLÜ-ÜNSÜZ GİBİ BİR AYRIMIMIZ YOK"

Bakan Çiftçi, “19 ilde 25 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Bizim ünlü-ünsüz diye ayrımımız yok. Kim ise yakalayıp teslim etmek görevlerimizden biri. Herhangi bir ayrım yapmıyoruz. Uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Topluma çağrım, satıcısından baronlara kadar her an polis enselerinde olabilir. Mücadelemiz sürecek. Toplumu zehir tacirlerinin insafına terk etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

İZMİR’DEKİ DORUKHAN BÜYÜKIŞIK GÖZALTILARI

Bakan Çiftçi, İzmir’de 13 Mayıs 2018’de hayatını kaybeden 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık’ın şüpheli ölümü ile ilgili de, “26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 9’u emniyet mensubu. 5’i aktif görevde 3’ü emekli, biri istifa etmiş. İzmir merkezli 9 ilde operasyon gerçekleştirildi. Gözaltındakilerin işlemleri devam ediyor” dedi.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI: UCU NEREYE DOKUNURSA DOKUNSUN

Tunceli’deki Gülistan Doku soruşturmasını da hatırlatan Bakan Çiftçi, “Faili meçhullerin aydınlatılması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Ucu nereye dokunursa dokunsun aydınlatılması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. 20’ye yakın ekip çalışmasını devam ettiriyor. Raporları henüz tamamlanmadı. Ek soruşturma onaylarını da alıyorlar. Çalışmalar çok boyutlu olarak devam ediyor. Gülistan Doku cinayetini iki yönlü soruşturuyoruz. Soruşturmanın etkin yapılıp yapılmadığı soruşturması yürüyor. Bir de zamanın Tunceli valisiyle ilgili soruşturma yürütülüyor. Henüz soruşturma devam ediyor” diye konuştu.

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI HAKKINDA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gelen ihbar, incelenen dijital materyaller ve elde edilen bilgiler neticesinde kamuoyunda ünlü olarak tabir edilen kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilerek operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saat 07.00'den itibaren İstanbul ili Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde 24 ve Muğla'da 1 adres olmak üzere 25 adreste, 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında adreslerde arama yapılırken, aralarında Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna, Berkay Şahin, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Hanzade Gürkanlar, Yasemin ikbal ve Tan Taşçı'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltı kararı verilen isimler (Tam liste):

Berkay ŞAHİN

Tan TAŞÇI

Yağmur ÜNAL

Mirgün Sırrı CABAS

Hakan AYDIN (BLOK 3)

Mabel MATİZ(Fatih KARACA)

Feyza CİVELEK

Niran ÜNSAL

Volkan BAHÇEKAPILI

Onur TUNA

Osman Haktan CANEVİ

Aslıhan TURANLI

Eren KESİMER

Kübra İmren SİYAHDEMİR

Mehmet Rahşan

Cansu TEKİN

Özgür Deniz CELLAT

Yasemin İKBAL

Tarık TUNCA BAKIR

Hanzede GÜRKANLAR

Aycan YAĞCI

Tuğçe POSTOĞLU

Eda DORA

Semiha BEZEK

