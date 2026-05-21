Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok

Bakan Çiftçi\'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
21.05.2026 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Mabel Matiz, Berkay Şahin ve Tan Taşçı gibi isimlerin gözaltına alındığı son uyuşturucu operasyonuyla ilgili konuştu. Bakan Çiftçi, “19 ilde 25 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Bizim ünlü-ünsüz diye ayrımımız yok. Kim ise yakalayıp teslim etmek görevlerimizden biri" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna, Berkay Şahin ve Tan Taşçı'nın da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. 25 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.  İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in de katıldığı, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda düzenlenen son uyuşturucu operasyonuyla ilgili konuştu. 

"ÜNLÜ-ÜNSÜZ GİBİ BİR AYRIMIMIZ YOK"

Bakan Çiftçi, “19 ilde 25 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Bizim ünlü-ünsüz diye ayrımımız yok. Kim ise yakalayıp teslim etmek görevlerimizden biri. Herhangi bir ayrım yapmıyoruz. Uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Topluma çağrım, satıcısından baronlara kadar her an polis enselerinde olabilir. Mücadelemiz sürecek. Toplumu zehir tacirlerinin insafına terk etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok

İZMİR’DEKİ DORUKHAN BÜYÜKIŞIK GÖZALTILARI

Bakan Çiftçi, İzmir’de 13 Mayıs 2018’de hayatını kaybeden 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık’ın şüpheli ölümü ile ilgili de, “26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 9’u emniyet mensubu. 5’i aktif görevde 3’ü emekli, biri istifa etmiş. İzmir merkezli 9 ilde operasyon gerçekleştirildi. Gözaltındakilerin işlemleri devam ediyor” dedi.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI: UCU NEREYE DOKUNURSA DOKUNSUN

Tunceli’deki Gülistan Doku soruşturmasını da hatırlatan Bakan Çiftçi, “Faili meçhullerin aydınlatılması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Ucu nereye dokunursa dokunsun aydınlatılması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. 20’ye yakın ekip çalışmasını devam ettiriyor. Raporları henüz tamamlanmadı. Ek soruşturma onaylarını da alıyorlar. Çalışmalar çok boyutlu olarak devam ediyor. Gülistan Doku cinayetini iki yönlü soruşturuyoruz. Soruşturmanın etkin yapılıp yapılmadığı soruşturması yürüyor. Bir de zamanın Tunceli valisiyle ilgili soruşturma yürütülüyor. Henüz soruşturma devam ediyor” diye konuştu.

Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI HAKKINDA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gelen ihbar, incelenen dijital materyaller ve elde edilen bilgiler neticesinde kamuoyunda ünlü olarak tabir edilen kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilerek operasyon düzenlendi. 

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saat 07.00'den itibaren İstanbul ili Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde 24 ve Muğla'da 1 adres olmak üzere 25 adreste, 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. 

Operasyon sırasında adreslerde arama yapılırken, aralarında Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna, Berkay Şahin, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Hanzade Gürkanlar, Yasemin ikbal ve Tan Taşçı'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok

Gözaltı kararı verilen isimler (Tam liste):

Berkay ŞAHİN

Tan TAŞÇI

Yağmur ÜNAL

Mirgün Sırrı CABAS

Hakan AYDIN (BLOK 3)

Mabel MATİZ(Fatih KARACA)

Feyza CİVELEK

Niran ÜNSAL

Volkan BAHÇEKAPILI

Onur TUNA

Osman Haktan CANEVİ

Aslıhan TURANLI

Eren KESİMER

Kübra İmren SİYAHDEMİR

Mehmet Rahşan

Cansu TEKİN

Özgür Deniz CELLAT

Yasemin İKBAL

Tarık TUNCA BAKIR

Hanzede GÜRKANLAR

Aycan YAĞCI

Tuğçe POSTOĞLU

Eda DORA

Semiha BEZEK

Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 17 ünlü isim gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanı, Mustafa Çiftçi, Operasyon, Ünlüler, Magazin, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin “sınır dışı edilmesi“ talimatı verdi Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin "sınır dışı edilmesi" talimatı verdi
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
Trabzonspor, Ernest Muçi’nin bonservisini aldı İşte ödenecek rakam Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bonservisini aldı! İşte ödenecek rakam
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Türkiye, alıkonulan aktivistlere sözlü ve fiziki şiddet uygulayan İsrailli bakana tepki gösterdi Türkiye, alıkonulan aktivistlere sözlü ve fiziki şiddet uygulayan İsrailli bakana tepki gösterdi
MHP, Araban Belediye Başkanını parti listesinden düşürdü MHP, Araban Belediye Başkanını parti listesinden düşürdü
Melisa Döngel doyasıya eğlendi, dans performansı dikkat çekti Melisa Döngel doyasıya eğlendi, dans performansı dikkat çekti
Ziraat Türkiye Kupası final maçını Halil Umut Meler yönetecek Ziraat Türkiye Kupası final maçını Halil Umut Meler yönetecek
AB ve NATO’dan Rusya’ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz AB ve NATO'dan Rusya'ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz
Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu İşte Muçi’nin dışında transfer edilen iki isim Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu! İşte Muçi'nin dışında transfer edilen iki isim
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancı saldırısında 17 sivil hayatını kaybetti Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 17 sivil hayatını kaybetti
SGK’daki rüşvet çarkında AK Partili vekilin damadı da gözaltına alındı SGK'daki rüşvet çarkında AK Partili vekilin damadı da gözaltına alındı
Andrea Staskova’dan çok konuşulacak Fenerbahçe ve Galatasaray kıyası Andrea Staskova'dan çok konuşulacak Fenerbahçe ve Galatasaray kıyası
Ücretsiz fideyi duyan koştu, saatler öncesinden sıraya girdiler Ücretsiz fideyi duyan koştu, saatler öncesinden sıraya girdiler
Taraftarlar bu isme çıldıracak Dursun Özbek’ten unutulmayacak seçim hediyesi Taraftarlar bu isme çıldıracak! Dursun Özbek'ten unutulmayacak seçim hediyesi
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Fenerbahçe’de Robertson transferinde korkulan oldu Fenerbahçe'de Robertson transferinde korkulan oldu
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız
Atatürk’e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar Atatürk'e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar
Manchester City, Bernardo Silva’ya veda etti Manchester City, Bernardo Silva'ya veda etti
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya’dan ilk açıklama 17 ünlü isim gözaltına alındı Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 17 ünlü isim gözaltına alındı
Dilek İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi sarsan videosuna yanıt Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi sarsan videosuna yanıt
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
Resmen açıklandı İşte Süper Lig’de uygulanacak yabancı kuralı Resmen açıklandı! İşte Süper Lig'de uygulanacak yabancı kuralı

14:59
“Hayat 112 Acil“ devreye girdi Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede
"Hayat 112 Acil" devreye girdi! Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede
14:54
Resmen açıklandı İşte Süper Lig’de uygulanacak yabancı kuralı
Resmen açıklandı! İşte Süper Lig'de uygulanacak yabancı kuralı
14:52
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
14:49
Dilek İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi sarsan videosuna yanıt
Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi sarsan videosuna yanıt
14:16
EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti
EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti
14:14
Tokat sele hazırlanıyor 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı
Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı
14:06
Kilosu 12 bin TL’den satılıyor ’Topraktaki altın’ın hasadı başladı
Kilosu 12 bin TL'den satılıyor! 'Topraktaki altın'ın hasadı başladı
14:03
Oğluna aldığı forma canından ediyordu Öldüresiye dövüldü
Oğluna aldığı forma canından ediyordu! Öldüresiye dövüldü
13:36
Dünya Kupası’na çağrılan Neymar’a hayatının şoku
Dünya Kupası'na çağrılan Neymar'a hayatının şoku
13:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz
13:22
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya’dan ilk açıklama 17 ünlü isim gözaltına alındı
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 17 ünlü isim gözaltına alındı
13:19
Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı
Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı
13:18
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun “arınma“ sözleri sonrası MYK’yı topladı
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun "arınma" sözleri sonrası MYK'yı topladı
13:11
Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
12:51
Hatay’daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi
Hatay'daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi
12:22
Kanseri yenen minik Zeyd’in en büyük hayali gerçek oldu
Kanseri yenen minik Zeyd'in en büyük hayali gerçek oldu
11:29
Yeni veriler açıklandı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzünü güldürecek tek il
Yeni veriler açıklandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzünü güldürecek tek il
11:18
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
10:59
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
10:11
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 15:13:21. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.