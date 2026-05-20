Andrea Staskova\'dan çok konuşulacak Fenerbahçe ve Galatasaray kıyası

20.05.2026 19:16
Fenerbahçe ArsaVev'in Çek golcüsü Andrea Staskova, şampiyon olmalarının ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan daha profesyonel yönetildiğini ifade eden golcü oyuncu, ''Galatasaray'a geldiğimde bir çevirmenimiz yoktu. İlk başlarda biraz zorlandığımı söyleyebilirim. Fenerbahçe'de çalışırken 3 farklı tercüman vardı. Bize her zaman yardımcı oldular'' dedi.

Kadın Futbol Süper Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe ArsaVev’in 26 yaşındaki Çek golcüsü Andrea Staskova, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu. 

''HAYALLERİMİZ GERÇEK OLDU''

Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra herkesin kendisine destek olduğunu ve bir takım gibi davranarak şampiyonluğa ulaştıklarını söyleyen Staskova, “Bizim için zor bir sezondu. Ben takıma ilk katıldığımda alışmam gereken şeyler vardı. Ama onun üstesinden çok iyi bir şekilde geldiğimi düşünüyorum. Bugüne kadar çok iyi antrenman yaptık. Tüm takım bana fazlasıyla destek oldu. Takım içerisinde herkes yardımcı olmaya çalıştı. Bunun için ayrıca gurur yaşıyorum. Bunun da sonucunu aldık. Bugüne kadar yaşanan her şeyden çok memnunum. Bugüne kadar bir takım gibi davrandık ve nihayetinde şampiyon olmayı başardık. Hayallerimiz gerçek oldu” ifadelerini kullandı.

''BU SENE FAZLASIYLA GOL ATMAYI BAŞARDIM''

Bu sezon kendi performansından memnun olduğunu belirten 26 yaşındaki futbolcu, “Geçen yıl çok fazla gol atamadım ama bu sene fazlasıyla gol atmayı başardım. Burada arkadaşlarım bana fazlasıyla yardımcı oldular ve şampiyon olduk. Bundan dolayı hem kendimle hem de takım arkadaşlarımın hepsiyle çok gurur duyuyorum. Çok iyi bir sonuç aldık. Aynı zamanda kendi hocam bana çok yardımcı oldu. Geldiğim ilk günden beri fazlasıyla güvendi” sözlerini sarf etti.

''BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM''

Fenerbahçe’de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Staskova, “Benim yolum çok uzundu. Türkiye’ye gelmeden önce çok yol kat ettim. İlk başta benimle irtibata geçen Kemal bey oldu. Bana çok yardımcı oldu, burada oynama fırsatı tanıdı. Buraya geldikten sonra hazırlıklarımı ve çalışmalarımı fazlasıyla yaptım. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum” sözlerini kullandı.

''F.BAHÇE'NİN G.SARAY'DAN DAHA PROFESYONEL OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM''

Eski takımı Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki farklardan bahseden Andrea Staskova, “Fenerbahçe’nin Galatasaray’dan biraz daha profesyonel olduğunu söyleyebilirim. Bunu ilk geldiğim andan beri hissediyorum. Daha önce Atletico ve Milan’da oynadım. Oraya (Galatasaray) gelmeden önce bunun biraz kafa karıştırıcı olacağını biliyordum. Oraya (Galatasaray) geldiğimde bir çevirmenimiz yoktu. İlk başlarda biraz zorlandığımı söyleyebilirim. Benim için meydan okuyucu oldu. Bunun üstesinden bir şekilde gelecektik. Ama buradaki hazırlıklarımızı yapmaya başladıktan sonra bir fark da şu oldu; burada çalışırken 3 farklı tercüman vardı. Bize her zaman yardımcı oldular. Takım arkadaşlarım, kızlar her zaman yardımcı olmak istediler. Burada benimle birlikte İngilizce konuşmaya gayret ettiler. Geldiğim ilk andan itibaren evimdeymiş gibi hissettim” dedi.

''ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE OYNAMAK BİR HAYALDİ VE BU GERÇEK OLACAK''

Fenerbahçe’nin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele edecek olmasıyla ilgili Staskova, “Şampiyonlar Ligi’nde oynamayı dört gözle bekliyorum. Bu bizim için çok önemli bir şey. Fenerbahçe kendi tarihinde Şampiyonlar Ligi’nde ilk defa oynayacak. Harika bir şey olduğunu söyleyebilirim. Biz yolumuza devam edeceğiz. Taraftarlarımızdan da bize orada şans dilemelerini istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Şampiyonlar Ligi’nde oynamak bir hayaldi ve bu gerçek olacak” ifadelerini kullandı.

''TRİBÜNLERDE HER ZAMAN YER ALDILAR''

Sarı-lacivertli taraftarlardan övgü dolu sözlerle bahseden Staskova, “Onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Bugüne kadar bize her koşulda destek oldular. Tribünlerde her zaman yer aldılar. Dışarıda oynadığımız maçlarda her zaman desteklediler. Önümüzdeki süreçte de desteklemelerini isterim. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Normal Galatasaray önem vermiyor diyelim amatör branşlara yirmi beş otuz milyon dolar harcıyor fener seksen milyon dolar bunda a normal bir şey yok ne kadar ekmek o kadar köfte Galatasaray daha çok futbolla ilgileniyor he bende bir taraftar olarak ne veleybolda ne baskette otuz sene şampiyon olmayalım ama futbolda otuz senede yirmi ve üstü şampiyon olalım razıyım bilmem fenerli dostlar ne der 3 2 Yanıtla
