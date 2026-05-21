Aziz Yıldırım\'ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu

Fenerbahçe’de başkan adayı Aziz Yıldırım’ın teknik direktör planı netleşmeye başladı. Yıldırım’ın yerli teknik adam konusunda Aykut Kocaman’ı düşündüğü, teknik ekip için ise kulübün efsane isimlerini göreve getirmeyi planladığı öne sürüldü.

AZİZ YILDIRIM ÇALIŞMALARA BAŞLADI

6-7 Haziran’da yapılacak olağanüstü genel kurul öncesinde başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, teknik direktör çalışmalarını hızlandırdı. Tecrübeli başkanın hem yerli hem yabancı adaylar üzerinde durduğu belirtildi.

YABANCI ADAYLAR DA GÜNDEMDE

Aziz Yıldırım’ın yabancı teknik direktör adayları arasında Jorge Jesus ve Oliver Glasner gibi isimlerin bulunduğu ifade edildi. Ancak kısa vadeli hedefler nedeniyle yerli teknik adam seçeneğinin daha ağır bastığı aktarıldı.

YERLİDE TEK ADAY AYKUT KOCAMAN

Aziz Yıldırım’ın yerli teknik adam konusunda tek adayının Aykut Kocaman olduğu öne sürüldü. Sarı-lacivertli kulüpte daha önce hem futbolcu hem teknik direktör olarak görev yapan Kocaman’ın yeniden gündeme geldiği belirtildi.

“KISA MESAFE KOŞUDA EN İYİSİ YERLİ”

Yıldırım’ın yakın çevresine, "Yabancı getirirsek 1 yıllık kısa sürede hedefe ulaşması zor olur. Kısa mesafe koşuda en iyisi yerli" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

AYKUT KOCAMAN DETAYI

Aziz Yıldırım’ın, Aykut Kocaman’ın oyun anlayışı konusunda bazı tereddütler yaşadığı da aktarıldı. Buna rağmen deneyimli teknik adamın en güçlü aday olduğu ifade edildi.

EFSANE İSİMLER GERİ DÖNEBİLİR

Aykut Kocaman’ın göreve gelmesi halinde güçlü bir teknik ekibin oluşturulacağı belirtildi. Fenerbahçe’nin unutulmaz isimlerinden Volkan Demirel, Selçuk Şahin ve Pierre Webo’nun teknik ekipte yer alabileceği konuşuluyor.

CAMİADA HEYECAN YARATTI

Kulüp efsanelerinin yeniden aynı çatı altında buluşma ihtimali sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Seçim öncesi teknik direktör konusundaki gelişmelerin hız kazanması bekleniyor.