Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak "butlan" yorumu: Çıkma ihtimali yüksek

21.05.2026 16:20
Haberler.com ekranlarında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, CHP'deki mutlak butlan tartışmaları için "50+1'e ulaşabilmek için başka ittifak üyelerine ihtiyaç var. DEM Parti'nin bu ittifaka dahil olması yönünde bir planlama var. Bu da yetmiyor, o zaman rakiplerimizi dizayn edelim diyorlar. Karşılarında da daha önce defalarca yendikleri Kılıçdaroğlu'nu istiyorlar. Butlanın çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiği ve genel başkan değişimine sahne olan 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik açılan davada kritik aşamaya gelindi. 

Siyaset kulisleri, çıkacak karara kilitlenirken konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan geldi. Haberler.com ekranlarında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Erbakan, butlanın çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. 

İşte Erbakan'ın konuyla ilgili açıklaması; 

"Tabii mevcut iktidar başta Sayın Cumhurbaşkanı tabii ki iktidarını devam ettirmek istiyor ve bu seçimlerde de mutlaka tekrardan kazanmak istiyor. Ama tabii bir yandan da bakıyorlar AK Parti'nin oyları yüzde yirmi yedi, yirmi sekizler civarında... MHP'nin oyları 6-7 puan civarında geziyor. Ve ikisinin toplamı 35 puan civarında kalıyor. 50 Artı 1'e ulaşabilmek için başka ittifak üyelerine ihtiyaç var. Burada DEM Parti'nin bu ittifaka destek olması şeklinde bir planlama var. DEM Parti'yi de alalım. Bu da yetmiyor. Öyleyse rakiplerimizi dizayn edelim. Yani karşımızda seçim kazanma ihtimali olacak rakipler olmasın, bunları tasfiye edelim. Mansur Yavaş gibi, Ekrem İmamoğlu gibi anketlerde yüksek oy oranları çıkan isimler olmasın. 

"KARŞILARINDA KILIÇDAROĞLU'NU İSTİYORLAR"

Karşımızda daha önce de defalarca yendiğimiz ve anketlerde de gene bize karşı kazanma ihtimali pek de olmayan Sayın Kılıçdaroğlu'nu karşımızda görelim şeklinde mecburen bir siyasi mühendislik yapmaya yöneliyorlar. Bunun en önemli sebebi dediğim gibi oylarındaki ciddi bir erime, vatandaşın ciddi bir tepkisi var ve Cumhur İttifakı olarak karşılarında da güçlü bir rakip olursa seçimi kazanamayacaklarını düşündükleri için bu dizaynı, bu tasarımı yapmak istiyorlar. 

"BUTLAN KARARININ ÇIKMA İHTİMALİ YÜKSEK"

Ve Butlan'ın bu durumda çıkması da tabii dediğim gibi AK Parti'nin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok hoşnut olacağı bir durum diye görüyorum. Ve Butlan kararının çıkma ihtimalinin de yüksek olduğunu düşünüyorum.

"CHP İÇERİSİNDEN BAŞKA PARTİ ÇIKABİLİR"

Oradan başka bir parti çıkabilir. Tabii muhalefetin bölünmesi demek. CHP'nin alacağı oyların bir blok halinde ortaya çıkmaması ve bölünmesi... Dolayısıyla bu da aslında tabii iktidarın işine gelecek bir durum. Yani seçimin zamanını belirleyelim, şartlarını belirleyelim, koşullarını belirleyelim, karşımızdaki rakibi belirleyelim, adayı belirleyelim ve bizim daha önce de ifade ettiğimiz gibi kontrollü bir seçimle bu seçimi de böylece atlatalım şeklinde bir düşünceleri var. Bununla ilgili de simülasyonlar yapıyorlar."

