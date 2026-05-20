ABD, İran bayraklı gemiye asker çıkardı

20.05.2026 20:27
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal ettiği şüphesiyle İran bayraklı petrol tankerine asker çıkararak arama yaptı ve rotasını değiştirmesini emretti.

HÜRMÜZ'DE İRAN GEMİSİNE OPERASYON YAPTILAR

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası 13 Nisan'dan bu yana devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi'nde İran limanına seyreden ve ABD ablukasını ihlal etme girişiminde bulunduğundan şüphelenilen İran bayraklı Celestial Sea'ye asker çıkardı. CENTCOM, askerlerin gemide arama yaptığını ve mürettebata rotasını değiştirmesini emrettikten sonra gemiyi terk ettiğini açıkladı.

CENTCOM ayrıca, "ABD kuvvetleri ablukayı tam olarak uygulamaya devam ediyor ve şu ana kadar kurallara uyulmasını sağlamak için 91 ticari geminin rotasını değiştirdi" dedi. 

