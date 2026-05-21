Kadir İnanır entübe edildi

21.05.2026 17:03
Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili endişelendiren bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve zatürre teşhisiyle yoğun bakımda tedavi altına alınan 77 yaşındaki sanatçının entübe edildiği öğrenildi.

ENTÜBE EDİLDİ

14 Mayıs’ta rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Kadir İnanır’a yapılan kontroller sonucunda zatürre teşhisi konulmuştu. Tedavisi yoğun bakım servisinde devam eden sanatçının durumunun ağırlaşması üzerine doktorların entübasyon kararı aldığı belirtildi.

"RİSKLİ BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural da sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Hürriyet'e açıklama yapan Kural, “Maalasef Kadir biraz önce entübe edildi. Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız.” ifadelerini kullandı.

COŞKUN SABAH ZİYARET ETMİŞTİ

Öte yandan Kadir İnanır’ı son olarak sanatçı Coşkun Sabah’ın ziyaret etmişti. Sabah’ın, ziyaret sırasında çekilen fotoğraf çok konuşulmuştu.

2024 YILINDA DA YOĞUN BAKIMA KALDIRILMIŞTI

Kadir İnanır, 24 Mart 2024 tarihinde beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören sanatçı daha sonra taburcu edilmiş, fizik tedavi süreci ise devam etmişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ali Murat Çetinkaya Ali Murat Çetinkaya:
    Allah tan şifalar diliyorum 6 0 Yanıtla
  • osman şahin osman şahin:
    Allah şifa versin inşallah onurlu yürekli cesur Bir sanatçı hiç bir zaman yağcı yalaka yandaş olmada sanatçı onurlu kişiliği ile durdu 5 0 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Tez zamanda inşaallah 0 1 Yanıtla
  • Suat Aktaş Suat Aktaş:
    Allah rahmet eylesin Kadir İnanır'a 0 0 Yanıtla
  • Melike Yılmaz Melike Yılmaz:
    çok üzüldüm 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:29
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu geri dönüyor
16:47
Hatay’daki sel felaketinde can kaybı 3’e yükseldi
16:40
İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye İşte o isimler
15:59
Uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar: “Saçma sapan haberler“ diyen Tan Taşçı da gözaltında
15:59
Aziz Yıldırım’ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
15:45
CHP’de “mutlak butlan“ krizi Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi
14:59
Bakan Çiftçi’den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
14:54
Resmen açıklandı İşte Süper Lig’de uygulanacak yabancı kuralı
14:52
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
14:49
Dilek İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun videosuna çok konuşulacak yorum
14:29
Fatih Erbakan, iktidar olmaları halinde asgari ücreti 50 bin TL yapacak formülü verdi
