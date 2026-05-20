Ayrıldığı erkek arkadaşı evi bastı, kadın alt katın balkonuna atladı

20.05.2026 21:21
Aksaray'da bir şahıs, eski kız arkadaşının evini bastı. Paniğe kapılan kadın, 2. kattaki balkondan alt katın balkonuna atladı. Balkondaki yaralı kadın ile kilitli evde mahsur kalan çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, evi basan şahıs ise polis ekiplerince gözaltına aldı.

Aksaray merkez ilçeye bağlı Hamidiye Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binada yaşayan ve kendisinden ayrılan eski kız arkadaşı Hilal Ö. isimli kadının evine giden Burak T. isimli şahıs, dairenin kapısını çaldı.

KÜÇÜK KIZINI EVDE BIRAKIP ALT KAT BALKONUNA ATLADI

Kadının kendisine kapıyı açmaması üzerine çılgına dönen şahıs, kapıyı kırmaya çalıştı. Şahıs tekme ve yumruklarla kapıyı kırıp açmak isterken, şahsın kendisine zarar vermesinden korkan kadın çaresizlik içinde küçük kızını evde bırakıp 2. katın balkonundan 1. kattaki dairenin balkonuna atladı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan kadın atladığı balkonda, kız çocuğu ise üst katın balkonunda mahsur kalırken, kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen asayiş ekipleri, şahsı binada yakalayarak gözaltına aldı.

İKİSİ DE KORUMA ALTINDA

Balkonlarda mahsur kalan anne ve küçük kızı ise olay yerine çağırılan itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı. Yaralı kadın, olay yerinde hazır bekleyen ambulansa alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, küçük kızı ise polis ekiplerince koruma altına alındı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

