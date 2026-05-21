Mutlak butlan kararı sonrası CHP'li tüm vekiller "acilen" genel merkeze çağrıldı
Mutlak butlan kararı sonrası CHP'li tüm vekiller "acilen" genel merkeze çağrıldı

21.05.2026 17:41
CHP'de Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023’teki kurultayın iptali talebiyle açılan davada ‘mutlak butlan’ kararı çıktı. Mahkeme CHP'nin 38. kurultayının iptaline ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile parti organlarının görevlerine iadesine karar verirken, Özel yönetimi tüm milletvekillerini acil olarak CHP Genel Merkezine çağırdı. MYK da kararı değerlendirmek üzere olağanüstü toplandı.

CHP'de 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davada karar çıktı.

YÖNETİMİ KILIÇDAROĞLU DEVRALACAK

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinde görülen davada 'mutlak butlan' kararı verildi. Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına hükmedildi.

TÜM VEKİLLER ACİLEN GENEL MERKEZE ÇAĞRILDI

Mahkeme kararının ardından Özgür Özel yönetiminin ilk hamlesi de belli oldu. Özel, tüm milletvekillerini acil olarak CHP Genel Merkezine çağırdı. Merkez Yönetim Kurulu (MYK) da kararı değerlendirmek üzere olağanüstü toplandı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’teki kurultayının ve 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için ayrı ayrı hukuk mahkemelerinde dava açmıştı.

Açılan iptal davaları, 14 Şubat’ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesindeki dosyada birleştirilmişti.

Mahkeme, 24 Ekim’de davanın “konusuz kalması” sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına; ayrıca CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemini de içeren birleşen dosyaların, husumet yokluğu nedeniyle reddine karar vermişti.

18:06
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
17:54
17:41
17:29
17:03
16:47
16:40
15:59
15:45
14:59
