Arda Turan'a son maçında büyük şok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arda Turan'a son maçında büyük şok

Arda Turan\'a son maçında büyük şok
21.05.2026 18:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig’in son haftasında Kolos’a 1-0 mağlup oldu. Şampiyon Shakhtar’ın 21 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Ukrayna Premier Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, sezonun son maçında sürpriz bir mağlubiyet aldı.

SHAKHTAR SON MAÇTA KAYBETTİ

Ukrayna Premier Lig’in 30. ve son haftasında Shakhtar Donetsk, sahasında Kolos ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Kolos 1-0 kazandı.

TEK GOL TAHIRI’DEN GELDİ

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Kolos’a galibiyeti getiren golü 49. dakikada Ardit Tahiri kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Shakhtar sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

21 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonuçla Arda Turan’ın ekibi ligdeki ikinci yenilgisini aldı. Shakhtar Donetsk’in tam 21 maçlık yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu. Ukrayna ekibi ligde son mağlubiyetini 5 Ekim 2025’te LNZ Cherkasy karşısında yaşamıştı.

ŞAMPİYON OLARAK TAMAMLADILAR

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk sezonu 22 galibiyet 6 beraberlik 2 mağlubiyetle tamamladı. 72 puana ulaşan Shakhtar sezonu şampiyon olarak bitirdi.

STEPANENKO FUTBOLA VEDA ETTİ

Karşılaşmanın dikkat çeken detaylarından biri de Taras Stepanenko oldu. Kolos forması giyen eski Shakhtar ve Eyüpspor oyuncusu, 60. dakikada oyundan çıkarak profesyonel futbol kariyerini noktaladı.

Shakhtar Donetsk, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan'a son maçında büyük şok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5,5 düştü Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5,5 düştü
Panathinaikos’ta Ergin Ataman depremi Panathinaikos'ta Ergin Ataman depremi
Konyaspor’da İlhan Palut geldi, bahar geldi Konyaspor'da İlhan Palut geldi, bahar geldi
EFES-2026 Tatbikatı’nın gece safhası icra edildi EFES-2026 Tatbikatı’nın gece safhası icra edildi
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Noah Sonko Sundberg, Süper Lig’e geri dönüyor Noah Sonko Sundberg, Süper Lig'e geri dönüyor

18:52
Mutlak butlan kararına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum
Mutlak butlan kararına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
18:48
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek’ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
18:18
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
18:10
Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi son buldu
Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu
18:06
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
17:54
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 19:05:04. #7.13#
SON DAKİKA: Arda Turan'a son maçında büyük şok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.