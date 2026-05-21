Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler

CHP'de 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davadan ‘mutlak butlan’ kararı çıktı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına hükmetti.Mutlak butlan kararı sonrası CHP'li tüm vekiller "acilen" genel merkeze çağrıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kararın ardından sosyal medya hesabından, 39. Olağan Kurultay'da yaptığı konuşmasının bir bölümünü paylaştı. Özel'in paylaşımında, "Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vadetmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vadediyorum. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vadediyorum" ifadeleri yer aldı.
Özel'in paylaşımı şu şekilde;
